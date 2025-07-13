Голодні фламінго атакують поля Італії: фермери б’ють на сполох через знищення посівів

Італійські фермери попереджають про загрозузнищення посівів рису черезнашестя фламінго

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Посіви рису для різотто в Італії опинилися під загрозою через зграї голодних фламінго, які розбурхують залиті водою рисові поля своїми лапами. Фермери змушені цілодобово патрулювати поля у відчайдушній спробі відлякати птахів, що знищують сходи рису, перемішуючи ґрунт в пошуках молюсків та комах.

Про це повідомляє The Telegraph.

Енріко Фаббрі, фермер з провінції Феррара, що розташована між Венецією та Равенною, оцінює свої втрати до 90% врожаю на деяких полях через пернатих шкідників.

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«Це нове явище, якого ніколи раніше не було. Ти вкладаєш стільки часу та турботи у підготовку всього. Потім, коли урожай починає рости, це як забрати новонароджену дитину. Ось як це відчувається», — сказав 63-річний Фаббрі.

Фермери використовують різні методи для відлякування фламінго, зокрема б’ють у бочки та сигналять автомобільними гудками. Деякі навіть застосовують невеликі газові гармати, що видають гучні звуки. Однак фламінго просто відлітають, аби незабаром осісти на сусідньому рисовому полі для годівлі.

Причини поведінки фламінго

Рисоводи затоплюють свої поля на кілька тижнів з кінця весни до початку літа для проростання щойно висадженого насіння. Доки поля не будуть осушені, фламінго становлять загрозу для посівів.

Вважається, що фламінго прибули з колишніх місць гніздування в сусідніх долинах Комаккьо — водно-болотних угідь, де річка По впадає в Адріатичне море. Роберто Тінареллі, президент Асоціації орнітологів Емілії-Романьї (AsOER), повідомив, що птахи почали з’являтися там з 2000 року, після того, як посуха в південній Іспанії змусила їх шукати нові місця гніздування далі на схід.

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Раніше фламінго гніздилися в озерах Північної Африки, деяких частинах Іспанії та французького регіону Камарг, зазначив Тінареллі. Досліджень щодо того, чому фламінго почали шукати їжу глибше на суші, наразі не проводилося.

Пошук рішень та пропозиції експертів

«Очевидно, ми чекаємо відповіді від тих, хто має вирішувати цю проблему. З екологічної точки зору, все це прекрасно, але ми повинні пам’ятати, що вирощування рису є одним з найдорожчих серед сільськогосподарських культур. Це красиві птахи, це їхній спосіб пересування та поведінки, але проблема полягає в тому, щоб спробувати максимально обмежити їхню присутність», — сказав 57-річний фермер і віце-президент місцевої конфедерації фермерів Массімо Піва.

В AsOER запропонували кілька рішень проблеми, включаючи обсадження полів високими деревами або живоплотами. Він додав, що зменшення рівня води на свіжозасаджених полях до 5-10 см замість 30 см також може допомогти.

«Цього достатньо для росту рису, але значно менш привабливо для фламінго, яким потрібно плескатися у воді», — пояснив він.

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Нагадаємо, птахи — це не лише милі створіння, які співають на світанку. У саду вони можуть стати справжньою проблемою. Хоча багато видів є важливими запилювачами та природними знищувачами шкідників, деякі пернаті гості здатні завдати шкоди рослинам, викопати розсаду у пошуках черв’яків і залишити після себе сліди у вигляді посліду. Але є ефективні способи відлякати небажаних птахів від посівів та насаджень.