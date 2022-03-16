Холоста відповідь: Росія внесла в список антиамериканських санкцій замість президента Байдена його покійного батька

У переліку громадян США, щодо яких застосовано "санкції", МЗС РФ зробило дивну помилку.

У вівторок, 15 березня, МЗС Російської Федерації опублікувало перелік із 13 посадовців США, яким заборонено в'їзд до країни та рахунки яких у російських банках, буцімто, заблоковано. При цьому у відомстві Лаврова допустилися помилки в офіційному написанні прізвища американського президента Джо Байдена.

На цей нюанс вказала на брифінгу прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

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Відповідаючи на запитання, чи Білий дім отримав "санкції", запроваджені Росією проти низки високопоставлених чиновників США, речниця Джо Байдена пожартувала.

"Перш за все, я хотіла би зазначити, що президент - Байден-молодший. То, можливо, вони запровадили санкції щодо його батька, земля йому пухом!" - сказала вона.

Також Джен Псакі зазначила, що ніхто із зазначених у переліку МЗС РФ американських посадовців не планував візитів до Росії, а тим паче не тримає заощадження у банках Росії.

"Я не думаю, що це вас здивує – ніхто з нас не планував поїздок до Росії, ніхто з нас не має рахунків у Росії, до яких ми "більше не маємо доступу", – сказала речниця Білого дому.

Jen Psaki trashes Putin’s sanctions; “President Biden is a junior, so they may have sanctioned his dad, may he Rest In Peace. None of us are planning tourist trips to Russia. None of us have bank accounts that we won’t be able to access.” pic.twitter.com/4JtkpTdadH — Scott Dworkin (@funder) March 15, 2022

На офіційному сайті Білого дому в розділі, де розміщена біографія президента, Джозеф Робінетт Байден-молодший значиться як перший із чотирьох дітей Кетрін Євгенії Фіннеган Байден і Джозефа Робінетт Байдена-старшого.

Білий дім

У повідомленні, оприлюдненому у вівторок Міністерством закордонних справ у Москві, ім'я американського президента неповне.

МЗС РФ

Повний список громадян США, яким “заборонено в'їзд до Росії”, виглядає так:

президент США Джо Байден;

держсекретар Ентоні Блінкен;

глава Пентагону Ллойд Остін;

голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі;

помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван;

директор ЦРУ Вільям Бернс;

прес-секретарка Білого дому Дженніфер Псакі;

заступник помічника президента США з нацбезпеки Даліп Сінгх;

директорка Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер;

син президента США Хантер Байден;

колишня кандидатка у президенти Гілларі Клінтон;

перший заступник міністра фінансів Адевейл Адейемо;

президент та голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.

Водночас у російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Росія не буде цуратися “підтримки офіційних зв'язків, якщо вони відповідають її національним інтересам”.

Нагадаємо, президент США Джо Байден має намір відвідати саміт ЄС у Брюсселі наступного тижня.

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