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Холоста відповідь: Росія внесла в список антиамериканських санкцій замість президента Байдена його покійного батька

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Холоста відповідь: Росія внесла в список антиамериканських санкцій замість президента Байдена його покійного батька

Associated Press

У переліку громадян США, щодо яких застосовано "санкції", МЗС РФ зробило дивну помилку.

У вівторок, 15 березня, МЗС Російської Федерації опублікувало перелік із 13 посадовців США, яким заборонено в'їзд до країни та рахунки яких у російських банках, буцімто, заблоковано. При цьому у відомстві Лаврова допустилися помилки в офіційному написанні прізвища американського президента Джо Байдена. 

На цей нюанс вказала на брифінгу прес-секретарка Білого дому  Джен Псакі. 

Відповідаючи на запитання, чи Білий дім отримав "санкції", запроваджені Росією проти низки високопоставлених чиновників США, речниця Джо Байдена пожартувала.  

"Перш за все, я хотіла би зазначити, що президент - Байден-молодший. То, можливо, вони запровадили санкції щодо його батька, земля йому пухом!" - сказала вона.

Також Джен Псакі зазначила, що ніхто із зазначених у переліку МЗС РФ американських посадовців не планував візитів до Росії, а тим паче не тримає заощадження у банках Росії.

"Я не думаю, що це вас здивує – ніхто з нас не планував поїздок до Росії, ніхто з нас не має рахунків у Росії, до яких ми "більше не маємо доступу", – сказала речниця Білого дому.

На офіційному сайті Білого дому в розділі, де розміщена біографія президента, Джозеф Робінетт Байден-молодший значиться як перший із чотирьох дітей Кетрін Євгенії Фіннеган Байден і Джозефа Робінетт Байдена-старшого.

© Білий дім
Білий дім

У повідомленні, оприлюдненому у вівторок Міністерством закордонних справ у Москві, ім'я американського президента неповне.

© МЗС РФ
МЗС РФ

Повний список громадян США, яким “заборонено в'їзд до Росії”, виглядає так:

  • президент США Джо Байден;
  • держсекретар Ентоні Блінкен;
  • глава Пентагону Ллойд Остін;
  • голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі;
  • помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван;
  • директор ЦРУ Вільям Бернс;
  • прес-секретарка Білого дому Дженніфер Псакі;
  • заступник помічника президента США з нацбезпеки Даліп Сінгх;
  • директорка Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер;
  • син президента США Хантер Байден;
  • колишня кандидатка у президенти Гілларі Клінтон;
  • перший заступник міністра фінансів Адевейл Адейемо;
  • президент та голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.

Водночас у російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Росія не буде цуратися “підтримки офіційних зв'язків, якщо вони відповідають її національним інтересам”.

Нагадаємо, президент США Джо Байден має намір відвідати саміт ЄС у Брюсселі наступного тижня.

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