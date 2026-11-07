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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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«Голоси» наказували вбити Трампа: біля Білого дому затримали озброєного чоловіка

Затриманий — громадянин Венесуели, який перебуває у США нелегально.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Білий дім.

Білий дім. / © Associated Press

У Вашингтоні затримали озброєного чоловіка, який заявив, що нібито «чує голоси» з наказом убити президента США Дональда Трампа. Його автомобіль із трьома одиницями вогнепальної зброї та десятками набоїв виявили неподалік Білого дому.

Інцидент стався ввечері 6 листопада, повідомляє Associated Press.

У заяві Міністерства внутрішньої безпеки заявили, що співробітники Секретної служби звернули увагу на чоловіка, який «підозріло поводився» в припаркованому автомобілі на проспекті Конституції. Під час спілкування він розповів, що чує «голоси в голові», які наказують йому приїхати до американської столиці та вбити президента-республіканця.

Згодом правоохоронці з’ясували, що автомобіль перебуває в розшуку як викрадений. Усередині знайшли три одиниці вогнепальної зброї та десятки набоїв.

Затриманого ідентифікували як Ронні Йордрікса Гуаніпу Чиріноса. Він — громадянин Венесуели, який перебуває у США нелегально. За даними Міністерства внутрішньої безпеки, чоловік перетнув американський кордон через Техас у березні 2024-го.

Затриманому висунули обвинувачення. Наразі він перебуває під вартою Служби маршалів США.

«Завдяки нашим відважним співробітникам Секретної служби цього нелегального мігранта з трьома одиницями зброї в автомобілі затримали неподалік Білого дому, перш ніж він зміг комусь зашкодити», — заявив міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін.

Нагадаємо, у квітні цього року президента США Дональда Трампа терміново евакуювали з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому після того, як було чути звуки, схожі на постріли. Захід відбувався у готелі Washington Hilton, де зібралося 2600 запрошених гостей. Стрільця було затримано.

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