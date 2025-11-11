«Голоси є»: спікер Палати представників очікує завершення шатдауну в США

Спікер палати представників Майк Джонсон

У Сполучених Штатах готуються до нового голосування за законопроєкт про фінансування уряду. Спікер Палати представників Майк Джонсон переконаний, що для ухвалення компромісного документа вистачить голосів.

Про це повідомило американське видання Axios.

«Думаю, так», — сказав Джонсон журналістам, відповідаючи на запитання, чи має він необхідну кількість голосів для ухвалення законопроєкту.

Спікер Палати представників також звернувся до своїх колег із обох партій із закликом не зволікати й повернутися до роботи.

«Кажу очевидне всім своїм колегам — республіканцям і демократам у Палаті: вам потрібно просто зараз починати повертатися на Капітолійський пагорб», — наголосив він.

Як зазначає Axios, ситуація ускладнюється тим, що демократи нижньої палати Конгресу, зокрема лідер меншості Хакім Джеффріс, розкритикували сенатських демократів за домовленість із республіканцями щодо компромісного варіанту законопроєкту. Саме тому очікується, що більшість демократів Палати представників можуть проголосувати проти.

Крім того, розбіжності існують і серед республіканців. Раніше конгресмени Томас Мессі та Вікторія Спарц уже виступали проти тимчасових заходів із фінансування уряду, тоді як із боку демократів лише Джаред Голден підтримав відповідний документ під час вересневого голосування.

Експерти зазначають, що компромісний законопроєкт є ключовим для уникнення нового призупинення роботи уряду США.

Раніше повідомлялося, що Сенат Сполучених Штатів ввечері 9 листопада проголосував за завершення шатдауну та відновлення роботи уряду США.

Ми раніше інформували, що у Сполучених Штатах внаслідок зупинки роботи уряду (шатдаун) відклали експорт зброї вартістю понад $5 мільярдів для підтримки союзників по НАТО та України.