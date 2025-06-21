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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Голова Міноборони Італії заявив, що НАТО у нинішньому вигляді немає сенсу

Італійський міністр оборони Гвідо Крозетто вважає, що НАТО більше не відповідає сучасним викликам у своєму теперішньому форматі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто / © Фото з соціальних мереж

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що НАТО втратило актуальність у нинішньому вигляді. На його думку, сучасний світ більше не обертається навколо США та Європи, тому Альянс потребує суттєвих змін.

Про це повідомляє Sky tg24.

«НАТО більше немає сенсу існувати у своєму нинішньому вигляді. Колись центром світу був Атлантичний океан, тепер це весь світ. Колись центром були США і Європа, тепер же є все інше, з чим потрібно будувати відносини», — наголосив глава Міноборони Італії.

Крозетто також припустив, що НАТО могла б трансформуватися у глобальнішу організацію миру, яка вестиме діалог і з країнами Глобального Півдня.

«Якщо НАТО стане організацією, яка візьме на себе завдання забезпечити мир, ведучи переговори з південними країнами світу, то Альянс стане чимось зовсім іншим», — зауважив міністр.

За його словами, лише шляхом адаптації Альянс зможе досягти реальної безпеки у світі.

«Інакше ми не досягнемо мети забезпечення безпеки в рамках правил, які діють для всіх», — підсумував Крозетто.

Раніше повідомлялося, що колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес заявив, що на майбутньому саміті НАТО пріоритетом стане не підтримка України, а досягнення домовленості про збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

Ми раніше інформували, що США тиснуть на союзників по НАТО з вимогою обмежити згадки про Україну в підсумковому комюніке саміту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
10
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