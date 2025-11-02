ТСН у соціальних мережах

88
1 хв

Голова МЗС Данії подарував своєму єгипетському колезі Lego -реакція Абделатті

Данський дипломат зробив символічний подарунок колезі з Єгипту.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Голова міністерства закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен міністр закордонних справ Єгипту Абделатті

Голова Міністерства закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, під час зустрічі з міністром закордонних справ Єгипту Абделатті, подарував своєму колезі конструктор Lego у вигляді піраміди Гізи.

Про це повідомив сам Абделатті у своєму офіційному акаунті в Instagram.

Єгипетський міністр дипломатично відреагував на подарунок, подякувавши данському колезі за увагу та підкресливши культурну цінність такого презенту. У підписі до світлини він зазначив, що тепер піраміда у нього на столі — у мініатюрі, що додає нотку гумору та легкості в офіційному спілкуванні.

Світлина миттєво привернула увагу користувачів соцмереж, багато з яких відзначили креативність данського міністра та дружній тон між країнами. Lego-піраміда стала символом культурного обміну та дипломатичного гумору, показуючи, що серйозні міжнародні відносини можуть поєднуватися з доброзичливістю та культурними жестами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 2022–2025 Данія передала Україні понад 300 одиниць бронетехніки, 1 500 протитанкових ракет, 200 артилерійських систем, а також понад 100 млн євро гуманітарної та фінансової допомоги. Копенгаген підтримує відновлення інфраструктури, евакуацію цивільних та інтеграцію України у європейські безпекові механізми. Поставки тривають, забезпечуючи сучасне озброєння та логістику для української армії.

