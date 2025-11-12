Голова МЗС Італії висміяв «епохальні успіхи» Росії на фронті

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні / © Associated Press

Росія намагається виставити свої незначні військові успіхи в Україні як «епохальні перемоги».

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, якого цитує La Repubblica.

Під час спілкування з журналістами італійський дипломат пожартував із росіян, коментуючи останні події на фронті, зокрема бої за місто Покровськ у Донецькій області.

«Вже три роки вони кажуть про російський наступ, тому що повідомляють про часткові успіхи, як про епохальні», — іронічно зазначив Таяні.

За його словами, Росія прагне отримати якомога більше вигоди перед можливою зустріччю з діючим президентом США Дональдом Трампом.

«Вони піднімають ціну, намагаються отримати максимум зараз, до настання зими», — додав очільник МЗС Італії.

Він також висловив переконання, що з приходом холодів російські окупаційні війська втратять ініціативу на фронті.

«З настанням зими вони вже нічого не зможуть зробити», — підсумував Таяні.

Раніше повідомлялося, що заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін прокоментував цю незвичну тактику, закликаючи не сприймати її легковажно.

Ми раніше інформували, що агресорка РФ планувала захопити Покровськ у Донецькій області до листопада 2024 року. Однак путінські війська відстають від графіка щонайменше на рік.