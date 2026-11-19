Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на заяву мільярдера і керівника SpaceX Ілона Маска про так званий «державний переворот» в Україні у 2014 році.

Про це Сікорський написав у соцмережі X.

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Він закликав Маска припинити поширювати російську пропаганду.

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«Я там був, і в Києві у 2014 році не було перевороту. А внесок США у припинення різанини українців на Майдані з боку проросійського президента Януковича полягав у тому, що Вікторія Нуланд роздавала печиво на вулицях і казала: „До біса ЄС“», — написав Сікорський.

Нагадаємо, Ілон Маск сьогодні, 19 листопада, зробив скандальну заяву у дусі російської пропаганди про нібито причетність США до зміни влади в Києві 2014 року, назвавши події Революції Гідності «держпереворотом».

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