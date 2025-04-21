Міністр оборони США Піт Гегсет та його дружина Дженніфер / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет поділився деталями березневого удару по хуситах у Ємені у груповому чаті, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнане з ситуацією джерело.

У другому чаті Гегсет поділився деталями атаки, схожими на ті, що у березні місяця були розкриті в журналі The Atlantic. Це сталося після того, як головний редактор видання Джеффрі Голдберг випадково був доданий до іншого таємного чату в Signal.

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За словами джерела, до другого чату входили близько 10 осіб. Чат був створений під час процесу затвердження кандидатури Гегсета для обговорення адміністративних питань, а не безпосереднього військового планування. Однак у листуванні згадувалися деталі розкладу авіаударів.

Також зазначається, що згідно з офіційними оприлюдненими Пентагоном фото, дружина міністра оборони США Дженніфер, колишня продюсерка Fox News, відвідувала чутливі зустрічі з іноземними військовими представниками. Під час березневої зустрічі у Пентагоні Гегсета з британським колегою Дженніфер сиділа за його спиною.

Водночас брат Гегсета є представником Міністерства внутрішньої безпеки у Пентагоні.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив без надання доказів, що «ЗМІ охоче використовують скарги незадоволених колишніх співробітників як єдине джерело для своїх статей».

«ЗМІ, які ненавидять Трампа, продовжують одержимо намагатися знищити будь-кого, хто підтримує порядок денний президента Трампа… Ми вже досягли багато чого для американських військових і не відступимо», — йдеться у заяві Парнелл на платформі X.

Речниця Білого дому Анна Келлі сказала, що «нещодавно звільнені „інформатори“ продовжують перекручувати правду, щоб заспокоїти свої розбиті его і підірвати порядок денний президента».

Демократичні законодавці заявили, що Гегсет не може залишатися на посаді.

«Ми продовжуємо дізнаватися, як Піт Гегсет наражав життя людей на небезпеку. Але Трамп досі надто слабкий, щоб його звільнити. Піт Гегсет має бути звільнений», — написав у Мережі лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер.

Ветеранка війни в Іраку, сенаторка Теммі Дакворт, яка зазнала серйозних поранень у бою 2004 року, зазначила, що Гегсет «має піти у відставку з ганьбою».

Нагадаємо, у березні стало відомо, що радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц випадково додав редактора The Atlantic до секретного групового чату у Signal, з обговоренням воєнних операцій, зокрема ударів по хуситах у Ємені. Після цього в середині квітня Пентагон відсторонив трьох чиновників через витік секретної інформації.