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Голова Пентагону уперше проігнорує зустріч у форматі "Рамштайн" — Defense News
Це перший раз, коли коаліція збиратиметься без участі міністра оборони США.
Сполучені Штати вперше після повномасштабного вторгнення проігнорують засідання у форматі «Рамштайн» — очільник Пентагону США Піт Гегсет не буде присутній на засіданні Контактної групи з питань оборони України 11 квітня.
Про це пише Defense News з посиланням на власні джерела.
«Піт Гегсет не буде присутнім на зустрічі 50 країн для координації військової підтримки України. Вперше коаліція збереться без участі глави Пентагону», — пише Defense News з посиланням на офіційних представників США.
Гегсет був присутній на останній зустрічі в лютому, хоча він став першим міністром оборони США, який, за 26 зустрічей коаліції, не очолював її.
За словами американського чиновника, глава Міноборони США не долучиться до засідання особисто, ні у форматі онлайн. Пентагон навряд чи відправить якихось високопоставлених представників, які зазвичай можуть замінити міністра в таких поїздках.
Сполучені Штати все ще оцінюють, як їхні офіційні особи братимуть участь у різних форумах, які підтримують Україну, включно з тими, які допомагають керувати безпековою допомогою та навчанням, сказав американський чиновник.
Для європейців відсутність міністра є останньою ознакою менш пріоритетного підходу адміністрації Трампа до озброєння України — тезу, яку Гегсет чітко висловив на останній зустрічі в лютому.
Попередник Гегсета, Ллойд Остін, заснував Контактну групу з питань оборони України після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Відтоді група допомогла зібрати та скоординувати понад 126 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки, приблизно половина з яких надійшла з Америки.
Після початку президентства Дональда Трампа керівну роль у «Рамштайні» перебрала на себе Велика Британія, і попереднє засідання формату у лютому відбулось за її головування.
Раніше ексочільник Пентагону звернув до Трампа і заявив, що Путіну не можна довіряти.