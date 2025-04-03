Очільник Пентагону США Піт Гегсет / © Bloomberg

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Сполучені Штати вперше після повномасштабного вторгнення проігнорують засідання у форматі «Рамштайн» — очільник Пентагону США Піт Гегсет не буде присутній на засіданні Контактної групи з питань оборони України 11 квітня.

Про це пише Defense News з посиланням на власні джерела.

«Піт Гегсет не буде присутнім на зустрічі 50 країн для координації військової підтримки України. Вперше коаліція збереться без участі глави Пентагону», — пише Defense News з посиланням на офіційних представників США.

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Гегсет був присутній на останній зустрічі в лютому, хоча він став першим міністром оборони США, який, за 26 зустрічей коаліції, не очолював її.

За словами американського чиновника, глава Міноборони США не долучиться до засідання особисто, ні у форматі онлайн. Пентагон навряд чи відправить якихось високопоставлених представників, які зазвичай можуть замінити міністра в таких поїздках.

Сполучені Штати все ще оцінюють, як їхні офіційні особи братимуть участь у різних форумах, які підтримують Україну, включно з тими, які допомагають керувати безпековою допомогою та навчанням, сказав американський чиновник.

Для європейців відсутність міністра є останньою ознакою менш пріоритетного підходу адміністрації Трампа до озброєння України — тезу, яку Гегсет чітко висловив на останній зустрічі в лютому.

Попередник Гегсета, Ллойд Остін, заснував Контактну групу з питань оборони України після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Відтоді група допомогла зібрати та скоординувати понад 126 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки, приблизно половина з яких надійшла з Америки.

Після початку президентства Дональда Трампа керівну роль у «Рамштайні» перебрала на себе Велика Британія, і попереднє засідання формату у лютому відбулось за її головування.

Раніше ексочільник Пентагону звернув до Трампа і заявив, що Путіну не можна довіряти.