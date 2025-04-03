ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
2 хв

Голова Пентагону уперше проігнорує зустріч у форматі "Рамштайн" — Defense News

Це перший раз, коли коаліція збиратиметься без участі міністра оборони США.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Очільник Пентагону США Піт Гегсет

Очільник Пентагону США Піт Гегсет / © Bloomberg

Сполучені Штати вперше після повномасштабного вторгнення проігнорують засідання у форматі «Рамштайн» — очільник Пентагону США Піт Гегсет не буде присутній на засіданні Контактної групи з питань оборони України 11 квітня.

Про це пише Defense News з посиланням на власні джерела.

«Піт Гегсет не буде присутнім на зустрічі 50 країн для координації військової підтримки України. Вперше коаліція збереться без участі глави Пентагону», — пише Defense News з посиланням на офіційних представників США.

Гегсет був присутній на останній зустрічі в лютому, хоча він став першим міністром оборони США, який, за 26 зустрічей коаліції, не очолював її.

За словами американського чиновника, глава Міноборони США не долучиться до засідання особисто, ні у форматі онлайн. Пентагон навряд чи відправить якихось високопоставлених представників, які зазвичай можуть замінити міністра в таких поїздках.

Сполучені Штати все ще оцінюють, як їхні офіційні особи братимуть участь у різних форумах, які підтримують Україну, включно з тими, які допомагають керувати безпековою допомогою та навчанням, сказав американський чиновник.

Для європейців відсутність міністра є останньою ознакою менш пріоритетного підходу адміністрації Трампа до озброєння України — тезу, яку Гегсет чітко висловив на останній зустрічі в лютому.

Попередник Гегсета, Ллойд Остін, заснував Контактну групу з питань оборони України після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Відтоді група допомогла зібрати та скоординувати понад 126 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки, приблизно половина з яких надійшла з Америки.

Після початку президентства Дональда Трампа керівну роль у «Рамштайні» перебрала на себе Велика Британія, і попереднє засідання формату у лютому відбулось за її головування.

Раніше ексочільник Пентагону звернув до Трампа і заявив, що Путіну не можна довіряти.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie