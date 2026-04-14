Голова Пентагону знову пропустить зустріч щодо України: США змінюють підхід

Гегсет не братиме участі в засіданні щодо України / © Associated Press

Міністр оборони США Піт Гегсет знову не братиме участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Як повідомляють американські ЗМІ, зокрема Рolitico, цього разу Вашингтон представлятиме заступник міністра оборони з політики Елбридж Колбі.

Зустріч відбудеться у віртуальному форматі та збере представників понад 50 країн, які підтримують Україну. Водночас Сполучені Штати стануть однією з небагатьох держав, що не делегують на неї керівника оборонного відомства.

Також очікується відсутність командувача сил НАТО в Європі, американського генерала Алексуса Грінкевича. Натомість до обговорення долучаться його заступники та інші представники Альянсу.

США все більше покладаються на Європу в підтримці України

За інформацією джерел, Гегсет відвідував такі зустрічі нерегулярно протягом останнього року. Це може свідчити про поступову зміну підходу адміністрації Дональда Трампа, яка дедалі більше орієнтується на інші напрямки безпеки та очікує, що європейські союзники візьмуть на себе більшу частину підтримки України.

Цього разу засідання Контактної групи заплановане на 15 квітня. Його координуватимуть міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та очільник оборонного відомства Великої Британії Джон Гілі.

Попри певне зниження рівня участі США, формат зустрічі залишається ключовим майданчиком для координації військової допомоги Україні та обговорення подальших кроків підтримки Києва.