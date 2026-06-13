Голова розвідки США перед відставкою повторила наратив Кремля про «біолабораторії» в Україні

Тулсі Габбард / © Associated Press

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Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оприлюднила інформацію про фінансування Вашингтоном понад 120 біологічних лабораторій у більш ніж 30 країнах світу.

Про це повідомляє NV.

За словами Габбард, американський уряд протягом тривалого часу фінансував понад 120 лабораторій, де проводяться дослідження біологічних патогенів, зокрема потенційно небезпечних.

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У заяві офісу директорки Національної розвідки також згадуються лабораторії в Україні, які, за твердженням відомства, можуть перебувати під загрозою через тривалу російсько-українську війну.

На ці заяви відреагував болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв, який спеціалізується на діяльності російських спецслужб. Він розкритикував дії Габбард, заявивши, що її слова можуть бути використані Кремлем у власних інформаційних кампаніях.

«Неймовірно. Публікуючи те, що виглядає (якщо ви дасте собі клопіт ознайомитися з „доказами“) як цілком легітимна американська програма, і навіть згадуючи про ризики використання цього в „російських інформаційних кампаніях“, Тулсі Габбард — справжнє „джерело щедрості“ — підносить Кремлю ще одну інформаційну операцію», — написав Грозєв.

Він також додав: «Існує червона лінія маніпуляцій та зловживання службовим становищем, за якою корисний ідіот неминуче перетворюється на зрадника».

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Журналіст Financial Times Крістофер Міллер також розкритикував заяву очільниці Нацрозвідки США. За його словами, Габбард скористалася можливістю просунути одну зі своїх давніх теорій змови, перекручуючи факти та фактично підіграючи російським наративам.

Окрім того, Міллер звернув увагу на помилки в оприлюднених матеріалах. Зокрема, на слайдах із «доказами» було некоректно позначене розташування Києва, а одне з українських міст підписали як «Чернів».

Карта України з «біолабораторіями»

У своїй заяві Габбард також зазначила, що американська розвідка раніше попереджала про можливе зберігання небезпечних патогенів на одному з об’єктів в Україні, який фінансувався США. При цьому, за її словами, об’єкт міг бути вразливим до російських атак або захоплення.

Водночас журналісти RFE/RL звернули увагу, що в оприлюднених матеріалах немає інформації, яка раніше не була б відома громадськості.

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Видання нагадує, що в межах програми зі зменшення біологічних загроз Сполучені Штати протягом багатьох років відкрито фінансували модернізацію лабораторій і заходи із безпечного контролю над дослідницькими програмами, пов’язаними зі спадщиною радянських розробок у сфері біологічної та хімічної зброї.

Журналіст The Insider Майкл Вайс нагадав, що Агентство зі зменшення військової загрози США офіційно розпочало роботу в Україні ще 2005 року. Йдеться про підтримку українських установ, які займаються епідеміологічним наглядом та моніторингом інфекційних захворювань.

За даними RFE/RL, адміністрація Дональда Трампа останніми місяцями аналізує документи та програми, пов’язані з діяльністю біологічних лабораторій, які отримували американське фінансування. Це відбувається після рішення обмежити федеральну підтримку окремих досліджень із модифікації організмів у деяких країнах, зокрема в Китаї.

Додаткову увагу до заяви привернуло те, що вона була оприлюднена через кілька тижнів після оголошення Габбард про намір залишити посаду директорки Національної розвідки США.

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У Росії слова Габбард одразу використали для просування власних наративів. Зокрема, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Кремль нібито давно попереджав про «військово-біологічну діяльність США».

Своєю чергою українська журналістка Катерина Лісунова заявила, що Габбард фактично повторила один із найвідоміших російських пропагандистських міфів.

«В останні дні на посаді директорки Національної розвідки [Габбард] вирішила оприлюднити один із найсмішніших шматків російської пропаганди, який конкретно спрямований проти уряду США і брехливо стверджує, що американці створили небезпечні біолабораторії в Україні», — зазначила вона.

Журналісти також нагадують, що тема так званих «американських біолабораторій» в Україні протягом багатьох років була одним із ключових елементів російської дезінформації. За даними The Insider, однією з перших масштабних публікацій на цю тему став матеріал агентки ГРУ Діляни Гайтанджієвої, оприлюднений ще 2018 року.

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Після початку повномасштабного вторгнення Габбард неодноразово виступала із заявами, які викликали критику через поширення тез про нібито відповідальність США за російську агресію та звинувачення України у створенні біологічної зброї.

Водночас представники адміністрації Джо Байдена неодноразово спростовували подібні твердження. Колишній речник Пентагону Джон Кірбі називав такі заяви абсурдними та елементом російської пропаганди.

Ексречник Державного департаменту США Нед Прайс заявляв, що Москва вигадує неправдиві приводи для виправдання власних дій проти України.

Також колишня прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр наголошувала, що США та Україна не займаються розробкою біологічної зброї та дотримуються міжнародних зобов’язань у цій сфері.

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У Міністерстві охорони здоров’я України раніше заявляли, що на території країни не існує жодних «американських біолабораторій». Усі лабораторії працюють у сфері громадського здоров’я та займаються виявленням і дослідженням інфекційних захворювань відповідно до міжнародних норм.

Подібні твердження раніше перевіряли й міжнародні медіа. Зокрема, BBC у березні 2022 року спростувала російські заяви про нібито розробку біологічної зброї в Україні. Журналісти зазначали, що лабораторії громадського здоров’я, які працюють в Україні, отримують підтримку від міжнародних партнерів, зокрема США, ЄС та ВООЗ, але перебувають під українським управлінням.

Також наголошувалося, що співпраця між Міністерством оборони США та Міністерством охорони здоров’я України триває з 2005 року та спрямована на модернізацію лабораторної інфраструктури й протидію поширенню небезпечних інфекцій.

Раніше повідомлялося, що директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард ініціювала перевірку понад 120 біологічних лабораторій за кордоном, які протягом десятиліть отримували фінансування від Сполучених Штатів.

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Ми раніше інформували, що після відставки Тулсі Габбард виконувачем обов’язків директора Національної розвідки США стане колишній офіцер ЦРУ Аарон Лукас.

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