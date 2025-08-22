Головного ідеолога партії Путіна оголосили "іноагентом": за що він поплатився

Ідеолог «Єдиної Росії» політолог Сергій Марков

Реклама

Кремлівська машина пропаганди почала пожирати «своїх». Міністерство юстиції РФ визнало «іноагентом» Сергія Маркова, колишнього головного ідеолога путінської партії «Єдина Росія» та довірену особу Путіна.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на російські пабліки та медіа.

Згідно з офіційним поясненням, Марков нібито виступав на іноземних майданчиках і «поширював недостовірну інформацію» про політику кремлівського режиму. Також йому інкримінують тиражування матеріалів інших «іноагентів».

Реклама

Сам Марков, який ще вчора був завсідником російських телешоу, заявив, що став жертвою «ворогів Росії», які, на його думку, незабаром «або виявляться зрадниками, або будуть звільнені як корупціонери». Політолог стверджує, що оскаржуватиме цей статус у суді, адже це «наклеп» та «якась помилка».

Причиною опали Маркова, ймовірно, стали його висловлювання під час нещодавнього візиту до Азербайджану. На Шушинському Глобальному медіафорумі він похвалив президента країни Ільхама Алієва, назвавши його «блискучим інтелектуалом» і «лідером-переможцем». Це викликало хвилю обурення серед російських «z-патріотів», які звинуватили Маркова в «приниженні» Росії.

Втім, за словами неназваних «друзів політолога», Марков не має наміру емігрувати, хоча й усвідомлює, які побутові складнощі несе іноагентський статус.

Нагадаємо, незадовго до саміту на Алясці Марков висловив сподівання, що Трамп зрозуміє, що Зеленський є головною причиною війни Росії в Україні, а європейські лідери — другою причиною війни, а не Росія.