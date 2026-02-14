Головного опонента Путіна Олексія Навального отруїли речовиною, яку отримують з південноамериканських жаб

Олексій Навальний / © Associated Press

Реклама

Британський уряд та його європейські союзники заявили, що російський опозиційний політик Олексій Навальний був вбитий за допомогою токсину епібатидину з південноамериканської жаби, який класифікують як хімічну зброю.

Про це оголосили Міністерство закордонних справ Великої Британії разом із союзниками — Швецією, Францією, Німеччиною та Нідерландами, пише Daily Mail.

За повідомленням, Навальний помер у віці 47 років під час ув’язнення в віддаленій арктичній колонії два роки тому. Йому було призначено тривалі терміни ув’язнення за сумнівними обвинуваченнями в розкраданні. Росія оголосила про його смерть 16 лютого 2024 року, а союзники Навального та міжнародні експерти вказали на політичний мотив його отруєння.

Реклама

Токсин епібатидин, що міститься в шкірі південноамериканської отруйної жаби, у 200 разів сильніший за морфін і викликає параліч та смерть. Докази отруєння були підтверджені лабораторними аналізами з п’яти європейських країн. Британія та її союзники наголошують, що лише російська держава мала можливість, мотив і засоби для здійснення такого вбивства.

Вдова Навального Юлія заявляла, що з самого початку була переконана у його отруєнні та подякувала європейським країнам за надані докази. Вона назвала Путіна вбивцею та закликала притягнути його до відповідальності за злочини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Офіс директора національної розвідки США опублікував раніше секретний документ, який висвітлює систематичні вбивства політичних опонентів Володимира Путіна.