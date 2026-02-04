Еммануель Бонн провів переговори з Кремлем / © Getty Images

Найвищий дипломат президента Франції Еммануеля Макрона перебував у вівторок, 3 лютого, у Москві для переговорів із російськими чиновниками.

Про це повідомив Reuters джерело, обізнане з зустріччю, та два дипломатичні джерела.

За словами першого джерела, Еммануель Бонн, який очолює дипломатичний департамент Макрона від 2019 року, зустрівся з представниками Кремля.

Деталі переговорів не розголошуються, окрім того, що їхньою метою було обговорення ключових питань, зокрема ситуації в Україні.

Пресслужба президента Франції не підтвердила та не спростувала факт зустрічі.

«Як сказав президент під час своєї пресконференції вчора, обговорення ведуться на технічному рівні повністю прозоро та у консультації з президентом Зеленським і головними європейськими колегами», — зазначили там.

Два дипломатичні джерела додали, що союзники були поінформовані про ініціативу, а Бонн провів переговори з Юрієм Ушаковим, старшим помічником президента Росії Володимира Путіна.

Що говорив Макрон про переговори з Кремлем

У грудні 2025 року Макрон заявляв, що європейцям доведеться відновити прямі переговори з Путіним, якщо останні спроби США забезпечити мир в Україні зазнають невдачі.

Європейські лідери, обережні щодо військових амбіцій очільника РФ Путіна, висловлювали невдоволення тим, що їх виключили з мирних переговорів під керівництвом адміністрації президента США Дональда Трампа, змушені були підтримувати позиції України лише з боку.

Також Макрон повідомив журналістам, що здійснюються зусилля для відновлення діалогу з Путіним

«Це готується, і обговорення ведуться на технічному рівні», — зазначив він.

Макрон додав, що процес відбувається у консультації з Україною.

«Важливо, щоб європейці відновили власні канали обговорення», — сказав він.