Головний комуніст Росії пророкує нову революцію восени цього року

Геннадій Зюганов / © Associated Press

Лідер Комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов заявив, що погіршення економічної ситуації в державі-агресорці можу спровокувати революцію, подібну до тієї, що була в 1917 році. При цьому головний російський комуніст зовсім цьому не зрадів, а навпаки закликав уряд вжити термінових заходів, щоб цього не допустити.

Про це повідомляє агентство Reuters.

81-річний Зюганов зробив свою дивну заяву під час пленарного засідання Державної думи з нагоди парламентських виборів, запланованих на вересень у Російській Федерації.

«Ми робимо все можливе, щоб підтримати Володимира Путіна, його стратегію та політику, але ви [уряд] нас не слухаєте», — сказав він.

Його зауваження викликали оплески, і їх уважно вислухав В’ячеслав Володін, спікер Думи та близький соратник Путіна.

«Якщо ви [уряд] терміново не застосуєте фінансових, економічних та інших заходів, до осені ми зіткнемося з повторенням того, що сталося в 1917 році. Ми не маємо права повторювати це. Давайте ухвалимо якісь рішення! » — звернувся він до виконавчої влади на чолі з прем’єр-міністром Михайлом Мішустіним.

Попри попередження головного російського комуніста, наразі в Росії немає ознак серйозних соціальних заворушень, на тлі суворої цензури воєнного часу, заборони на протести, тривалих тюремних ув’язнень для дисидентів та зростаючого впливу Федеральної служби безпеки (ФСБ), головного відомства, яке перейняло повноваження КДБ радянської епохи, зазначає Reuters.

Хоча партія Зюганова, друга за величиною в Державній думі, є головним наступником Комуністичної партії радянського, він давно підтримує Путіна та його основну політику.

Як відомо, революція 1917 року повалила російську монархію та тимчасовий уряд, привівши до влади більшовиків та проклавши шлях для створення СРСР, в якому єдиною правлячою партією була власне Комуністична партія Радянського Союзу.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін визнав падіння російської економіки у перші два місяці цього року, але зробив припущення, що причиною цього були календар і погода.