Головний суперник Лукашенка вийшов з в’язниці

Ув’язнений білоруським диктаторським режимом політик переніс інсульт і тепер має проблеми з мовою.

Лідер білоруської опозиції Микола Статкевич з дружиною

Лідер білоруської опозиції Микола Статкевич з дружиною / © Facebook Марини Адамович

Лідер білоруської опозиції Микола Статкевич у четвер, 19 лютого, вийшов на свободу з в’язниці, де він мав провести загалом 14 років. Ще 2021 року його було засуджено за звинуваченням в організації «масових заворушень» під час підготовки до виборів 2020 року, на яких Олександр Лукашенко оголосив себе переможцем.

Про повернення політика повідомила його дружина Марина Адамович, опублікувавши своє фото із чоловіком у соцмережах.

«Дорогі друзі! Микола вдома!» — написала вона по-білоруськи.

Дружина Статкевича додала, що в ув’язненні політик переніс інсульт і тепер має проблеми з мовою, але вже відновлюється.

«В іншому все нормально. Все буде добре», — написала Марина Адамович.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня 2025 року білоруська влада звільнила і видворила з країни 52 політв’язнів, серед яких був і Микола Статкевич. Однак він відмовився перетинати кордон Білорусі та Литви. Після цього люди в масках відвезли його у невідомому напрямку.

Згодом у білоруському МВС дружині головного суперника Лукашенка повідомили, що через його відмову покинути країну він продовжує відбувати покарання за ґратами.

Від липня 2022 року Миколу Статкевича утримували в Глибоцькій колонії в максимально жорстких умовах: тримали в одиночній камері в небезпечних для здоров’я умовах. Відомо, що лідер білоруської опозиції кілька разів перехворів на COVID-19.

Офіційного повідомлення про обставини його звільнення наразі не було.

Нагадаємо, спецпосланець американського президента у Білорусі Джон Коул повідомив, що США змогли досягти домовленості з Олександром Лукашенком щодо звільнення понад 250 політичних в’язнів. Одним з епізодів переговорів стала несподівана розмова про препарат для схуднення.

