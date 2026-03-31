Голову вбитої моделі викрали з могили: поліція розслідує моторошний злочин (фото)

В Італії розслідують шокувальний випадок осквернення могили. У труні вбитої моделі Памели Дженіні виявили відсутність голови.

Про це пише Need To Know.

За даними слідства, 29-річну жінку було жорстоко вбито торік 14 жовтня. Її колишній партнер, 52-річний Джанлука Сончін, нібито прийшов до неї додому, щоб відновити стосунки, однак розмова переросла в конфлікт. Чоловік, за версією поліції, схопив кухонний ніж і завдав жінці численних ударів.

Коли правоохоронці прибули на місце, модель вибігла на балкон, де напад тривав на очах у свідків. До моменту, коли поліцейські змогли потрапити до квартири, жінка вже померла внаслідок поранень. Підозрюваний після цього намагався вкоротити собі віку та був госпіталізований. Наразі він перебуває під вартою.

Після трагедії тіло Памели тимчасово поховали на кладовищі в провінції Бергамо, поки родина облаштовувала сімейну каплицю. Днями, під час перенесення труни, працівники помітили підозрілі деталі — кришка була закріплена неналежним чином.

Памела Дженіні / © Jam Press

У присутності правоохоронців труну відкрили. З’ясувалося, що тіло зазнало наруги — голова загиблої зникла.

Слідчі вважають, що до злочину можуть бути причетні декілька осіб. За попередніми оцінками, осквернення сталося нещодавно. Прокуратура відкрила окреме провадження за фактом наруги над тілом та викрадення частини рештків.

Памела Дженіні була відомою моделлю, яка почала кар’єру ще в підлітковому віці. Вона також брала участь у реалітішоу та працювала у сфері елітної нерухомості. Розслідування триває.

