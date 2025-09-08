Голий чоловік спробував зґвалтувати вершницю на коні: що з ним сталося далі

Нападник / © Bild

У німецькому місті Ханау 20-річний громадянин Румунії Ніколае С., який перебував у країні п’ять днів, намагався зґвалтувати молоду жінку під час її прогулянки на коні. Напад було припинено завдяки активному опору жінки, нападника затримала поліція.

Про це пише видання BILD.

За даними суду, інцидент стався 28 травня 2023 року біля лісового масиву поруч із кінним клубом у Ханау. Ніколае С. залишив своє тимчасове житло в місті Бад Зоден-Сальмюнстер із наміром отримати сексуальне задоволення.

Коли випадково поруч проходила жінка на коні, нападник, який був без одягу, схопив її і намагався зняти з неї верхню частину екіпірування. Потерпіла чинила активний опір, завдала нападнику ударів батогом, після чого нападник втік у кущі. Поліція затримала його на місці.

На судовому процесі Ніколае С. визнав свою провину та вибачився перед потерпілою. Головуюча суддя доктор Марейке Єшке у своєму вироку охарактеризувала напад як «масовий насильницький акт щодо випадково обраної особи».

Суд засудив нападника до двох років умовного ув’язнення за сексуальне насильство в поєднанні з нанесенням тілесних ушкоджень. Розгляд справи відбувався переважно за закритими дверима з метою захисту потерпілої.

Процес проходив переважно за закритими дверима, щоб захистити особу потерпілої. Суд врахував вік нападника на момент злочину — 18 років — і те, що він перебував у Німеччині лише п’ять днів.

