"Гопник, який наривається": експерт про підготовку РФ до ударів по Європі

Росія готується бити по Європі. А завдання останньої — об’єднати зусилля, а не давати різні оцінки.

Про це в етері «КИЇВ24» сказав експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ Анатолій Храпчинський.

Росія використовує так званий «гоп-стоп підхід» до Європи. Серед прикладів:

робота РЕБ по літаку Урсули фон дер Ляєн та в балтійській акваторії;

перерізання кабелів;

заліт дронів до країн Балтії, до Румунії.

«Росія виступає гопником, який наривається на бійку, а потім чекає на підтримку з боку КНР, Китаю та Ірану», — пояснив експерт.

За його словами, Росія активізує провокаційні дії проти Європи. Головне завдання Європи, вважає експерт, полягає в об’єднанні спільних зусиль.

«Головне завдання Європи — об’єднати зусилля і не виходити з поодинокими висновками цієї загрози: мовляв, все окей, ми відбили, росіяни не планували бити по військових об’єктах. А звідки ви знаєте? Ви перехопили їх на підльоті до аеропортів», — завершив Храпчинський.

Раніше у Польщі зробили нові заяви про збиття російських дронів над країною 10 вересня. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, «причин для паніки немає». Він також назвав атаку «провокацією великого масштабу».

«Ситуація серйозна. Ніхто не може сумніватися, що ми маємо готуватися до різних сценаріїв. Перший іспит складено. Плани, підготовлені на такий випадок, працюють», — сказав польський прем’єр, наголосивши, що «немає причин для паніки».

Політик додав, що «життя буде продовжуватися нормально», а «громадян інформуватимуть про всі події».

Крім цього, польський прем’єр закликав політиків, журналістів і коментаторів бути уважними до спроб дезінформації з російського боку.