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Хорватія надасть Україні піхотне озброєння та засоби захисту вартістю 16,5 мільйона євро

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Хорватія надасть Україні піхотне озброєння та засоби захисту вартістю 16,5 мільйона євро

Associated Press

Хорватія підтримає Україну озброєнням.

Хорватія вирішила задовольнити запит України та відправить піхотне озброєння та засоби захисту в кількості, достатній для чотирьох бригад.

Вартість зброї становить 16,5 млн євро.

Про це у понеділок повідомив міністр оборони Маріо Баножич, передає Total Croatia News. 

"Йдеться про гвинтівки та кулемети тих калібрів, які просила українська сторона", – сказав міністр після засідання, на якому обговорювалась військова допомога Україні.

Нагадаємо, Швейцарія скасувала нейтралітет і запровадила санкції проти Росії.
 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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