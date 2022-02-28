Хорватія надасть Україні піхотне озброєння та засоби захисту вартістю 16,5 мільйона євро

Хорватія підтримає Україну озброєнням.

Хорватія вирішила задовольнити запит України та відправить піхотне озброєння та засоби захисту в кількості, достатній для чотирьох бригад.

Вартість зброї становить 16,5 млн євро.

Про це у понеділок повідомив міністр оборони Маріо Баножич, передає Total Croatia News.

"Йдеться про гвинтівки та кулемети тих калібрів, які просила українська сторона", – сказав міністр після засідання, на якому обговорювалась військова допомога Україні.

Нагадаємо, Швейцарія скасувала нейтралітет і запровадила санкції проти Росії.

