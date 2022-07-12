Хорватія перейде на євро від 2023 року: затверджене остаточне рішення

Рада Євросоюзу 12 липня остаточно затвердила правові акти задля приєднання Хорватії до єврозони від 1 січня 2023 року.

Так, були ухвалені останні три правові акти. Це завершує процес у Раді ЄС, який дозволить Хорватії стати членом зони євро.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Один з ухвалених актів встановлює обмінний курс між євро і хорватською куною на рівні 7,53450 кун за 1 євро. Це відповідає поточному курсу.

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"Я хотів би привітати свого колегу Здравко Марича і всю Хорватію з тим, що вона стала 20-ю країною, що приєдналася до зони євро. Перехід на євро – це не гонка, а відповідальне політичне рішення. Хорватія успішно виконала всі необхідні економічні критерії і з 1 січня 2023 року буде користуватися євро", – заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Нагапдаємо, Хорватія була однією з майже 50 держав ООН, які поширили заяву щодо засудження намагань Росії виправдати воєнне вторгнення до України через брехливі наративи.

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