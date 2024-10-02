Хорватія відмовилася від участі в місії на підтримку України: президент країни назвав "причини"

Парламент Хорватії може ухвалити участь країни в місії НАТО без згоди президента, але наразі серед депутатів немає необхідної єдності щодо підтримки України.

Президент Хорватії Зоран Міланович не дав згоди на участь хорватських військових у місії на підтримку України.

Про це повідомляє PAP з посиланням на комюніке Канцелярії президента Хорватії.

Відмову від участі хорватських військовослужбовців у місії НАТО NSATU з координації постачання озброєнь та навчання українських захисників президент Міланович пояснив тим, що він "захищає Хорватію від конфлікту, якому не видно кінця".

"Хорватія не може жодним чином суттєво вплинути або зупинити війну в Україні. Однак за допомогою продуманої та відповідальної державної політики вона може запобігти поширенню війни до хорватських кордонів і забезпечити мир та безпеку для своїх громадян. Саме тому я відмовився дати згоду на участь хорватської армії в місії на підтримку України", – заявив Міланович.

Уряд Хорватії просив Мілановича узгодити 13 рішень, серед яких продовження участі хорватських збройних сил в операціях НАТО KFOR та SEA GUARDIAN, а також у місії в Іраку. Президент відмовився підписати лише рішення про участь в операціях НАТО з безпеки та тренувальної підтримки в Україні.

Відповідно до Конституції Хорватії, подібні рішення ухвалюються простою більшістю голосів у парламенті за умови попередньої згоди президента. Якщо лідер держави не дає своєї згоди, хорватський парламент може обійти його відмову, якщо рішення підтримає щонайменше дві третини парламентаріїв. Але, як зазначає видання, такої згоди щодо підтримки України в парламенті Хорватії наразі немає.

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України президент Міланович кілька разів заявляв, що Загреб не підтримуватиме Київ. На його думку, надання Україні будь-якої військової підтримки лише затягує війну з Росією.

"Від 2014-го до 2022 року ми спостерігали, як хтось постійно провокував Росію, щоб почалася війна. І вона спалахнула", – прокоментував Міланович причини початку російського вторгнення.

В іншій промові президент Хорватії заявив, що "НАТО і США ведуть маріонеткову війну в Україні", а навчання українських солдатів "означатиме участь у війні" з Росією.

Нагадаємо, новий генсек НАТО Марк Рютте став одним з найактивніших європейських політиків, які підтримують Україну. Від моменту повномасштабного вторгнення Росії Рютте активно виступав за допомогу Україні, зокрема через постачання озброєнь. Під його керівництвом Нідерланди стали однією з перших країн, які передали Україні винищувачі F-16 2024 року.

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