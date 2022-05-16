Хорватія відмовляється від власної валюти: до нових цін звикатимуть уже восени

Хорватія відмовляється від власної валюти: до нових цін звикатимуть уже восени

У 2023 році балканська країна стане 20-ю в Єврозоні, перейшовши на євро.

У Хорватії схвалили перехід на спільну валюту Євросоюзу. Уже наступного 2023 року вона стане 20-ю країною Єврозони. Тут спершу одночасно використовуватимуть євро та хорватську куну, а через рік повністю відмовляться від власної валюти.

Про це повідомляє видання Aktuality.

У хорватському парламенті вважають, що запровадження євро стане позитивним кроком для економіки країни. Це дасть змогу усунути валютні ризики, знизити процентні ставки, підвищити кредитний рейтинг країни та залучити більше інвестицій.

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За перехід на євро проголосували 117 депутатів, тільки 13 були проти.

Противники запровадження євро зазначали, що такий перехід не на часі і навіть призведе до зростання бідності.

Зазначається, що перерахування цін на товари в обох валютах розпочнеться вже з 5 вересня. Паралельне співіснування хорватської та європейської валют триватиме упродовж усього наступного року.

Нагадаємо, хорватські законодавці схвалили закон, який відкриває шлях до введення валюти євро в країні наступного року.

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