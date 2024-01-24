Хорватська фірма витратила гроші України на закинутий завод у Боснії замість боєприпасів для ЗСУ – hromadske

За інформацією видання, на купівлю заводу потратили кошти, які Міноборони України сплатило нібито за постачання мін у грудні 2022 року.

Хорватська компанія WDG promet витратила на купівлю занедбаної фабрики Vitezit у Боснії та Герцеговині 5,5 млн євро, отриманих від Міноборони України.

Про це йдеться Нromadske.

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За інформацією видання, Міноборони України уклало контракт із ТОВ "Львівський арсенал" про постачання в Україну 100 тисяч мінометних мін за 37 мільйонів євро. Частину цих коштів "Арсенал" перерахував словацькій компанії Sevotech.

Та, своєю чергою, перерахувала 12,5 млн євро компанії WDG promet, що належить родині відомого хорватського торговця зброєю Дзвінка Зубака. Проте жодної міни Україна так і не отримала.

Як пише балканська служба "Радіо Свободи", дані з реєстру хорватських компаній показують, що вона була заснована на початку серпня 2022 року, за кілька місяців до того, як стала частиною цього бізнесу.

Компанія Зубака також працює на території Боснії і Герцеговини. Згідно з виписками про рух коштів на рахунку WDG promet, до яких отримали доступ Нromadske, значну частину грошей Зубаки зняли готівкою. Саме у Боснії вони купили за 5,5 млн євро завод Vitezit у містечку Вітез.

Що відомо про завод

Vitezit – завод із виробництва пороху та боєприпасів. Колись він був одним із найбільших заводів Югославії з виробництва пороху та боєприпасів, проте після югославських війн 1990-х років був закинутий.

За словами депутата Верховної Ради Сергія Тарути, якому також пропонували взяти участь у приватизації Vitezit у 2022 році, "завод не викликав жодного інтересу, оскільки майже всі виробничі лінії були знищені".

Те ж саме у коментарі виданню сказав чеський бізнесмен Каміл Бабух, який упродовж кількох років обслуговував Зубаків як банкір і фінансовий консультант.

Балканська служба "Радіо Свобода" у жовтні писала, що обставинами цієї угоди зацікавилися правоохоронці Чехії та Боснії і Герцеговини.

Раніше ми писали, куди подівся ексміністр оборони Резніков і що відомо про скандали, в які він потрапляв.

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