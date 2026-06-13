Горить морський термінал: дрони масовано атакували Краснодарський край РФ

На місці виникла пожежа / © Associated Press

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У ніч проти суботи, 13 червня, безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю РФ, внаслідок чого виникла пожежа на місцевому морському терміналі.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв.

Російський посадовець заявив, що займання на об’єкті сталося нібито через падіння уламків безпілотників.

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У результаті інциденту одна людина загинула, ще троє росіян отримали поранення — наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

До ліквідації пожежі на терміналі залучили 96 осіб та понад 30 одиниць спеціальної техніки, зокрема від МНС Росії.

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Нагадаємо, безпілотники знову атакували нафтопереробний завод в російському Туапсе. Через обстріл загорілися щонайменше два резервуари на НПЗ. Окрім того, тимчасово припиняв роботу аеропорт у Краснодарі.

Стратегія ЗСУ змістилася на знищення маршрутів постачання, що ставить армію РФ у скрутне становище. Зокрема, українські атаки на Керченський міст змусили окупантів переорієнтуватися на вразливий «сухопутний міст» через Донбас, який тепер активно атакують українські дрони.

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Особливо сильного тиску зараз зазнає Крим. Повторні українські атаки на Керченський міст із застосуванням ракет, замінованих вантажівок і морських дронів призвели до того, що російська армія заборонила використовувати його для паливних цистерн та іншого великогабаритного транспорту.

За оцінками полковника запасу Владислава Селезньова, удари ЗСУ по Чонгарському мосту, разом із атаками на Кримський міст та поромні переправи, створюють критичне навантаження на логістику окупантів. Систематичне знищення цих вузлів має накопичувальний ефект і вже ставить постачання російського угруповання на півдні на межу колапсу, а Україна має ресурси для подальшого посилення цього вогневого тиску.

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