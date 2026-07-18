Горить не лише Москва: ЗСУ вгатили по ключовій нафтобазі біля столиці РФ, але це ще не все

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У ніч проти 18 липня Сили оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.сійської федерації.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника. Так, завдано ураження нафтобазі „Нафто-Сервіс“ у Ногінську Московської області», — зазначили у командуванні.

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Також, за даними Генштабу ЗСУ, було уражено два танкери, два плавучі крани та один буксир в акваторії Азовського та Чорного морів.

«Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації. Плавучі крани та буксири забезпечують виконання портових робіт, перевезення військових вантажів, навантаження й розвантаження техніки, а також функціонування морської логістики противника», — повідомили у Генштабі.

Крім того, уражено сторожовий корабель проєкту 10410 «Светляк» у Керчі (АР Крим) — це вже другий корабель проєкту 10410 «Светляк», уражений Силами оборони України за останні два дні.

«Кораблі проєкту 10410 „Светляк“ призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур РФ», — йдеться у повідомленні.

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Зеленський підтвердив удари

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження двох російських логістичних обʼєктів — у Московському й Тамбовському регіонах.

«Сьогодні наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі. Зокрема, у відповідь на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах були уражені два значні логістичні обʼєкти — у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту», — зазначив президент.

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17 липня безпілотники атакували Московський регіон. Однією з цілей став логістичний центр компанії Wildberries в Електросталі. Спалахнула масштабна пожежа. Стовпи густого чорного диму затягнули небо над Москвою.

Тим часом Сили оборони продовжують «грати у морський бій» та винищувати російські танкери «тіньового флоту». У ніч проти 18 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили ще 13 ворожих об’єктів в акваторії Азовського моря.

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