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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Готель, що вистояв 100 років, не пережив цю пожежу — трагедія у Гранд-Каньйоні

У національному парку Гранд-Каньйон через удар блискавки спалахнула масштабна пожежа. Згорів історичний готель, зведений 1928 року, та десятки будівель довкола.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Пожежа в Гранд-Каньйоні

Пожежа в Гранд-Каньйоні. / © Bild

У національному парку Гранд-Каньйон спалахнула масштабна пожежа, яка повністю знищила один із найстаріших готелів північної частини ущелини. Історична споруда, зведена ще 1928 року з місцевого каменю й дерева, згоріла разом із десятками прилеглих будиночків.

Про це повідомляє Bild.

Пожежа в Гранд-Каньйоні. / © Bild

Пожежа в Гранд-Каньйоні. / © Bild

Займання спричинив удар блискавки, а стрімке поширення вогню посилили потужні нічні вітри та надзвичайна посуха. Через загрозу життю з району евакуювали понад 500 людей.

Над каньйоном досі клубочиться дим, а північна частина парку залишиться закритою щонайменше до середини жовтня.

Постраждалий готель уже одного разу пережив пожежу: він згорів у 1932-му й був повністю відновлений до 1936 року. Чи відбудують його вдруге — поки що невідомо.

Пожежа в Гранд-Каньйоні. / © Bild

Пожежа в Гранд-Каньйоні. / © Bild

Південна частина каньйону, яка щороку приймає понад 4,5 мільйона туристів, продовжує працювати у звичному режимі.

Раніше повідомлялось, що через атаку на Вінницю 16 липня виникла пожежа, внаслідок якої фахівці зафіксували погіршення якості повітря. Місцевим жителям радять зачинити вікна та не перебувати довго на вулиці.

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