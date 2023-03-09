Хотіла бути коханою: дівчина жорстоко вбила сусідку, щоб інсценувати власну смерть

В Індії поліція округу Карнал заарештувала 21-річну дівчину за обвинуваченням у вбивстві її 55-річної сусідки.

Про це пише Tribuneindia.

Обвинувачена Антіма закохалася в хлопця, з яким хотіла побратися потай від родини. Тож вирішила інсценувати власну смерть, вбивши сусідку та видавши її за себе.

За інформацією поліції, дівчина напоїла сусідку снодійним, а потім задушила її. Згодом вона обпалила жертві обличчя, переодягла її у свій одяг та втекла з дому.

"Ми отримали фотографію тіла жертви. Зокрема, на її руці були помітні зморшки, що свідчить про вік жінки. Це не могла бути 21-річна дівчина. Наші співробітники також проаналізували записи дзвінків, зокрема, номер, зареєстрований на ім’я обвинуваченої", – заявив слідчий.

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