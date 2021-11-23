Хотіла полегшити біль: в Росії бабуся зробила собі операцію, бо не дочекалася допомоги

Пенсіонерка не змогла отримати своєчасну допомогу через ситуацію з коронавірусом.
У Виборзі Ленінградської області жінка похилого віку з онкологічним захворюванням не змогла отримати необхідну медичну допомогу через коронавірус та зробила собі операцію сама, повідомила співробітниця швидкої допомоги. Влада розпочала перевірку.
Про це пише “Комсомольська правда”.
Як написала на своїй сторінці у соцмережі співробітниця "швидкої" допомоги Вікторія Шутова, пенсіонерка, яка пережила війну та блокаду, захворіла на онкологію, яка дала ускладнення у вигляді асциту. Це скупчення рідини в черевній порожнині.
Як стверджує автор посту, пенсіонерка "не змогла отримати своєчасну допомогу" через ситуацію з коронавірусом та вирішила спробувати зробити собі операцію сама, щоб полегшити біль.
"Бабця сама собі провела хірургічне втручання - лапароцентез, щоб полегшити стан. Тобто зробила надрізи тонким ножем по передній черевній стінці, щоб вивести рідину", - розповіла Шутова.
Наразі пенсіонерка перебуває у лікарні.
Комітет охорони здоров'я Ленінградської області повідомив, що планової операції жінці не зробили через проблеми з аналізами.
"У неї виявили коронавірус, тому хірургічне втручання довелося перенести. Наразі бабусі надається вся необхідна допомога. Лікарі намагаються максимально полегшити її стан. Ми проводимо перевірку за цим фактом", - повідомили у комітеті.
Про всяк випадок бабуся залишила передсмертну записку.
Нагадаємо, у Польщі після операції хірург не зашив пацієнта.
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