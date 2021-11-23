Хотіла полегшити біль: в Росії бабуся зробила собі операцію, бо не дочекалася допомоги

Хотіла полегшити біль: в Росії бабуся зробила собі операцію, бо не дочекалася допомоги

Пенсіонерка не змогла отримати своєчасну допомогу через ситуацію з коронавірусом.

У Виборзі Ленінградської області жінка похилого віку з онкологічним захворюванням не змогла отримати необхідну медичну допомогу через коронавірус та зробила собі операцію сама, повідомила співробітниця швидкої допомоги. Влада розпочала перевірку.

Про це пише “Комсомольська правда”.

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Як написала на своїй сторінці у соцмережі співробітниця "швидкої" допомоги Вікторія Шутова, пенсіонерка, яка пережила війну та блокаду, захворіла на онкологію, яка дала ускладнення у вигляді асциту. Це скупчення рідини в черевній порожнині.

Як стверджує автор посту, пенсіонерка "не змогла отримати своєчасну допомогу" через ситуацію з коронавірусом та вирішила спробувати зробити собі операцію сама, щоб полегшити біль.

"Бабця сама собі провела хірургічне втручання - лапароцентез, щоб полегшити стан. Тобто зробила надрізи тонким ножем по передній черевній стінці, щоб вивести рідину", - розповіла Шутова.

Наразі пенсіонерка перебуває у лікарні.

Комітет охорони здоров'я Ленінградської області повідомив, що планової операції жінці не зробили через проблеми з аналізами.

"У неї виявили коронавірус, тому хірургічне втручання довелося перенести. Наразі бабусі надається вся необхідна допомога. Лікарі намагаються максимально полегшити її стан. Ми проводимо перевірку за цим фактом", - повідомили у комітеті.

Про всяк випадок бабуся залишила передсмертну записку.

Комсомольская правда

Нагадаємо, у Польщі після операції хірург не зашив пацієнта.

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