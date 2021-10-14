Хотіла помститися колишньому: у США жінка зламала систему управління і допустила до польотів несправні літаки

Дівчина видалила дані про несправності літаків.

У США жінка підробила дані стосовно технічних характеристик літаків, щоб помститися колишньому. Вона зламала систему управління у льотній школі, якою керує її екс, і знищила дані про несправності літаків.

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Про це повідомляє News Chanel.

В США колишня співробітниця льотної школи Melbourne Flight Training у Флориді увійшла в систему закладу й підробила дані про технічні характеристики літаків для того, щоб помститися директору школи, з яким раніше зустрічалась.

Змінені дані помітив генеральний директор школи - номери марок/моделей/хвостів були видалені для 12 літаків. Літаки, які були позначені як такі, що мають проблеми з обслуговуванням, були "очищені".

У доповідній заяві йдеться, що "літаки, які могли бути небезпечними для польоту, були спеціально зроблені "придатними для польотів".

Всі рейси бути відмінені, поки інформація не була відновлена.

Підозрюваних оперативно встановили. Ними виявилися колишній директор школи з технічного обслуговування компанії MFT та його 26 -річна донька Лорен Ліде, яка пішла у відставку з посади менеджера з експлуатації польотів у той же день, коли її батька звільнили.

Слідчі встановили, що IP-адреса, яка використовувалася для входу в програмне забезпечення, належала батькові Лорен Ліде. Батько Ліде заявив, що "не має поняття", чому його комп'ютер використовувався для доступу до комп'ютера MFT.

Він додав, що чинний директор льотної школи зробив його дочку "нещасною" і "збрехав їй".

Жінку зараз звинувачують у несанкціонованому доступі до електронного пристрою комп’ютера та без дозволу на зміну програм для комп’ютерних даних.

Нагадаємо, що у місті Рахів Закарпатської області 22-річна дівчина помстилася своєму 33-річному колишньому співмешканцю. Вона спалила його будинок.

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