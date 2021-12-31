Хотіла заміж за бездітного: коханка вмовила чоловіка позбутися двох дітей, і він викинув їх з 15 поверху

Пізніше Чжан зізнався, що з коханкою планували вбивство дітей.

У Китаї суд засудив до страти 27-річного чоловіка та його коханку через вбивство двох дітей 2 та 1 року. Батько дітей Чжан Бо піддався вмовлянням своєї коханки Йе Ченчен позбутися дітей від першого шлюбу, щоб почати життя "з чистого аркуша".

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Йе не хотіла, аби у її майбутнього чоловіка, з яким вона закрутила роман, були діти. Такої ж думки були і ї батьки. Дівчина погрожувала накласти на себе руки, а щоб змусити чоловіка вирішити проблему з дітьми під час одного з відео дзвінків почала різати собі вени.

Злякавшись, Бо схопив дітей, які на той момент були в нього вдома, і викинув їх з 15-го поверху. 2-річна дівчинка померла на місці. 1-річний хлопчик помер у лікарні від отриманих травм.

Пізніше Чжан зізнався, що з коханкою планували вбивство дітей.

За словами ексдружини чоловіка, після розлучення вони поділили опіку над дітьми. Донька мала жити з нею, а хлопчик - з батьком. У день вбивства ексчоловік попросив жінку дозволити йому взяти себе на день і доньку.

Батько у суді плакав, а його коханка свою вину заперечувала.

Чжан був засуджений до страти за вбивство своїх дітей, Йе — за те, що примушувала його їх вбити.

Нагадаємо, що у Москві напівгола ескортниця зарізала свого клієнта під час бійки.

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