Хотіли найкращі селфі: у Венеції туристи перекинулися на гондолі та впали у холодну воду (відео)

Гондольєр просив мандрівників зайняти свої місця, але його проігнорували.

Група туристів, яких застерігали від селфі під час прогулянки на гондолі у Венеції, опинилася за бортом, коли човен перекинувся в італійському каналі.

Про це пише Independent.

За даними місцевих ЗМІ, під час проїзду під невисоким мостом біля площі Сан-Марко передбачувані прохання гондольєра до пасажирів залишатися на місцях і припинити фотографування були проігноровані, внаслідок чого стався інцидент.

На кадрах, опублікованих в TikTok, видно, як туристи чіпляються за борт судна, що перевернулося, або пливуть до човнів після холодного занурення у води Венеції.

Не звертаючи уваги на попередження, роблячи селфі і встаючи зі своїх місць під час руху гондоли, пасажири порушили рівновагу центру тяжкості човна, внаслідок чого судно перекинулося.

Відео було переглянуто понад 4,2 мільйона разів і глядачі, схоже, не мали особливої симпатії до китайських туристів.

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