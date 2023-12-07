Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Хотіли найкращі селфі: у Венеції туристи перекинулися на гондолі та впали у холодну воду (відео)

Хотіли найкращі селфі: у Венеції туристи перекинулися на гондолі та впали у холодну воду (відео)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1129
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хотіли найкращі селфі: у Венеції туристи перекинулися на гондолі та впали у холодну воду (відео)

У Венеції туристи перекинулися на гондолі / Фото: скриншот з відео

Гондольєр просив мандрівників зайняти свої місця, але його проігнорували.

Група туристів, яких застерігали від селфі під час прогулянки на гондолі у Венеції, опинилася за бортом, коли човен перекинувся в італійському каналі.

Про це пише Independent.

За даними місцевих ЗМІ, під час проїзду під невисоким мостом біля площі Сан-Марко передбачувані прохання гондольєра до пасажирів залишатися на місцях і припинити фотографування були проігноровані, внаслідок чого стався інцидент.

На кадрах, опублікованих в TikTok, видно, як туристи чіпляються за борт судна, що перевернулося, або пливуть до човнів після холодного занурення у води Венеції.

@ienaridens69 #gondola #venice #dangerous #coldwater #venezia80 ♬ suono originale - Luca Ultra Effe

Не звертаючи уваги на попередження, роблячи селфі і встаючи зі своїх місць під час руху гондоли, пасажири порушили рівновагу центру тяжкості човна, внаслідок чого судно перекинулося.

Відео було переглянуто понад 4,2 мільйона разів і глядачі, схоже, не мали особливої симпатії до китайських туристів.

  • Ось що відбувається, коли ви не можете дотримуватися простих інструкцій
  • Їм сказали, що робити… Вони ігнорували правила… Насолоджуйтеся мокрістю
@ienaridens69 #gondola #venice #gondolamenindonesia ♬ suono originale - Luca Ultra Effe

Нагадаємо, у Львові ухилянт прикинувся бабусею та прив'язав себе до авто, щоб покататись на лижах. Патрульні викрили порушника.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1129
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація