Хотіли отримати гроші: у тисняві загинули майже 80 людей

У столиці Ємену загинуло щонайменше 78 людей, які намагалися отримати гуманітарну допомогу у розмірі 9 доларів на особу. Серед жертв - жінки та діти.

Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що причиною смерті десятків людей стала тиснява в черзі за гуманітарною допомогою в останні дні священного для мусульман місяця Рамадан. Сотні людей зібралися в школі, щоб отримати 5000 єменських ріалів, що дорівнює приблизно 9 доларам.

Багатьох охочих отримати допомогу було поранено, з них щонайменше 13 осіб у тяжкому стані.

Як стверджують журналісти, Міністерство внутрішніх справ Ємену заявило про арешт двох осіб, які відповідають за організацію благодійної акції.

За даними видання AP, причиною сильної тисняви могла бути паніка, викликана тим, що хусити стріляли у повітря, намагаючись контролювати натовп. ЗМІ припускають, що в результаті було пошкоджено електричний провід та пролунав вибух.

Речник Міністерства внутрішніх справ Ємену Абдель-Халек аль-Агрі заявив, що причиною трагедії став "випадковий розподіл коштів без погодження з місцевими чиновниками".

Нагадаємо, у Ємені під час похоронної процесії блискавка влучила у натовп людей – загинули шестеро людей, ще 17 отримали поранення.

Через авіаудари у Ємені загинули щонайменше 60 людей, ще 200 поранені | Новини світу

Читайте також: