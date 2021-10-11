Хотіли передати інформацію про американські атомні підводні човни: в США заарештували інженера та його дружину

Хотіли передати інформацію про американські атомні підводні човни: в США заарештували інженера та його дружину

За секрети подружжя зажадали криптовалюти вартістю в десятки тисяч доларів.

У США інженера-ядерника ВМС США і його дружину заарештували через звинувачення в шпигунстві. Вони зробили кількох спроб передати секретну інформацію про американські атомні підводні човни іншій країні.

Про це інформує портал Axios з посиланням на заяву Мін'юсту США.

Інцидент стався в Західній Вірджинії.

Американець Джонатан Тоббі на роботі мав доступ до секретної інформації про конструкцію та характеристики американських атомних підводних човнів. Повідомляється, що в квітні 2020 року з допомогою поштового відправлення він, за інформацією звинувачення, нібито спробував встановити контакт з людиною, але насправді спілкувався з агентом ФБР під прикриттям.

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Якій країні він планував передати інформацію, поки не повідомляється.

Він за кілька місяців 2021 року обладнав кілька схованок для передачі секретної інформації, в цьому йому допомагала дружина Діана. У них була захована інформація про атомні реактори для підводних човнів, за яку подружжя хотіло криптовалюти вартістю в десятки тисяч доларів.

Видання пише, що хоча плани подружжя провалилися, спроба передачі інформації про атомні підводні човни порушує американський закон про атомну енергію.

Нагадаємо, що раніше між декількома країнами спалахнув міжнародний скандал через підводні човни.

Австралія, Велика Британія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких будуть введені в дію в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Тому Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".

Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".

Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

Додамо, що, за інформацією ЗМІ, США, Велика Британія і Австралія погодили деталі військового альянсу без участі Франції.

Як повідомлялося, в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США

Біля сирійських берегів уже є британський підводний човен - ЗМІ

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