Хотіли підірвати: ФСБ заявила про спробу замаху на спонсора "руского міра" (відео)

ФСБ нібито запобігла замаху на прокремлівського олігарха, який фінансував російських бойовиків.

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що запобігла замаху на бізнесмена, власника телеканалу "Царгород" Костянтина Малофєєва.

Про це повідомляє видання "Коммерсант" з посиланням на пресслужбу ФСБ РФ.

За версією російської спецслужби, організатором замаху є член "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Капустін, який брав участь у нещодавній атаці на Брянську область.

Як стверджують у Росії, Малофєєва нібито хотіли підірвати за тією ж схемою, що й пропагандистку Дар'ю Дугіну — планували підірвати його автомобіль.

"Терористичний акт планувалося здійснити шляхом підриву саморобного вибухового пристрою, що прикріплений під автомобіль Малофєєва", — сказали у відомстві.

ФСБ Росії також опублікувала відео, на якому людина робить маніпуляції з автомобілем, як стверджується, що належить Малофєєву. Стверджується, що він закладає вибухівку. Відео знято у зимовий час. Що це за людина – не уточнюється. Стверджується, що вибухівку виявив та знешкодив робот-сапер.

Бізнесмен уже відреагував на можливий замах на його життя у своєму Telegram-каналі.

"У відповідь на стурбовані дзвінки друзів та знайомих повідомляю: дякувати Богу, зі мною все гаразд. Ніхто не постраждав", — написав Малофєєв.

Довідка:

До групи компаній "Царгород" входить пропагандистський телеканал "Царгород", відомий своєю жорсткою антиукраїнською риторикою, православна гімназія ім. Василя Великого, організація з російською імперською ідеологією "Двоголовий орел" тощо.

Костянтин Малофєєв — російський бізнесмен, мільярдер, політик та громадський діяч, власник акцій "Ростелекому", голова ради директорів групи компаній "Царгород", а також засновник телеканалу "Царгород ТБ", один із фінансистів "руского міра".

На початку лютого цього року суд у США дозволив конфіскувати 5,4 мільйона доларів із банківського рахунку, що належить Костянтину Малофєєву. Гроші мають намір передати на підтримку України.

У квітні минулого року Міністерство юстиції США звинуватило Костянтина Малофєєва у порушенні санкцій, запроваджених проти нього за "фінансування сепаратистів".

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