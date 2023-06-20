Хотіли побачити уламки “Титаніка”: що відомо про зниклий на дні Атлантичного океану підводний човен

Підводний човен, який перевозив п'ятьох людей для огляду уламків затонулого “Титаніка” на дні Атлантичного океану, зник 18 червня. Він все ще не знайдений, незважаючи на масштабну пошукову операцію, яка проводиться спільними зусиллями Сполучених Штатів та Канади.

Про це пише CNN.

Підводний апарат “Титан” був в дорозі до відомих уламків поблизу Сент-Джонса, Ньюфаундленд, у Канаді, коли втратив зв'язок з супровідним судном, залишивши людей на його борту дихати лише на 3-4 дні.

Ось що відомо наразі.

Як вони зникли?

Підводний човен був частиною восьмиденної подорожі, організованої компанією OceanGate Expeditions. Поїздка розпочалася з Ньюфаундленду, а учасники спочатку пройшли 400 морських миль до місця катастрофи, що розташоване приблизно за 1450 кілометрів від узбережжя Кейп-Кода, Массачусетс.

“Титан” розпочав двогодинний спуск до уламків у неділю, 18 червня, вранці. За інформацією посадовців, він втратив зв'язок з судном Polar Prince, яке перевозило підводний човен до місця, через 1 годину і 45 хвилин від моменту початку спуску.

Хеміш Хардінг опублікував зображення судна Polar Prince у соціальних мережах. Це судно використовувалося для транспортування підводного апарата до місця розташування зруйнованого “Титаніка”. Hamish Harding/Facebook

Пошукові операції розпочалися того ж дня пізніше.

Досі невідомо, що сталося з підводним човном, чому він втратив зв'язок та наскільки близько до “Титаніка” він був, коли зник.

Хто на борту?

На борту перебувають п'ять осіб, включаючи одного пілота та чотирьох "місіонерів-спеціалістів", повідомив річний адмірал Джон Маугер, командувач Першого округу управління узбережної охорони Сполучених Штатів.

За інформацією, оприлюдненою в соціальних мережах компанією Action Aviation, серед людей на борту знаходиться британський бізнесмен, що проживає в Об'єднаних Арабських Еміратах, Хеміш Хардінг.

"Підводний апарат успішно стартував, і Хеміш зараз занурюється", — зазначено у повідомленні компанії в Instagram у неділю, 18 червня.

Гардінг був одним із перших людей, які побували на найглибшій відомій точці Землі — Челленджер Діп в Тихому океані.

У суботу, 17 червня, він написав про місію до “Титаніка”: “Я пишаюся, що нарешті можу оголосити про свою участь у місії RMS TITANIC з OceanGate Expeditions як місіонер-спеціаліст на підводному апараті, який занурюється до “Титаніка”.

Серед людей на борту знаходиться британський бізнесмен, що проживає в Об'єднаних Арабських Еміратах, Хеміш Хардінг. Hamish Harding/Facebook

Гардінг опублікував у соціальній мережі в суботу повідомлення, в якому зазначав, що в неділю разом з ним мав здійснити занурення підводний плавець Поль-Анрі Наржоле. Згідно з інформацією від E/M Group, де Наржоле працював директором підводних досліджень, він очолював кілька експедицій до “Титаніка” та керував відновленням численних артефактів.

За заявою, опублікованою родиною відомого пакистанського бізнесмена Шахзади Давуда у вівторок, 20 червня, на борту також перебували він сам та його син Сулайман Давуд. Зазначено, що зв'язок з ними був втрачений.

За інформацією з сайту, Шахзада Давуд є довіреною особою SETI Institute — дослідницької організації, що знаходяться в Каліфорнії. Він також є віце-головою корпорації Dawood Hercules, що належить до Dawood Group — конгломерату різних бізнесів, що належать родині.

Владні органи поки не розкрили публічно імена пасажирів на борту.

На веб-сайті OceanGate зазначено, що їхні експедиції, вартістю понад 250 000 доларів, зазвичай включають одного пілота, “експерта змісту” і трьох платних пасажирів.

Скільки у них є часу?

Підводному апарату, за оцінками представників узбережної охорони, в понеділок, 19 червня, після обіду залишилося "кілька десятків годин до повних 96 годин" кисню — це потенційно дає рятівникам час до п'ятниці, 23 червня, на те, щоб знайти та підняти апарат.

Однак глибина місця, де вони зникли, може стати викликом. Найглибший у своєму роді підводний порятунок стався з Роджером Чепменом і Роджером Маллінсоном, які були врятовані з підводного апарата "Пісес III" на глибині 480 метрів 1973 року. Вони перебували в пастці протягом 76 годин, перш ніж були підняті на поверхню.

Уламки “Титаніка” перебувають набагато глибше, практично на глибині близько 3800 метрів.

Інші чинники, що ускладнюють пошуки, включають віддалене розташування місця, місцеві погодні умови та інші відомості, такі як стан підводного апарату та наявність робочого обладнання, наприклад, акустичних передавачів, які можуть бути виявлені пошуковими командами.

За даними метеорологів CNN, у районі спостерігаються хвилювання моря висотою до двох метрів та туманні умови. Хоча це не є рідкістю для регіону, це може спричинити затримки для пошукових груп через утруднення використання повітряного обладнання в умовах низьких хмар.

Що відомо про підводний човен?

За даними OceanGate, "Титан" є підводним апаратом вагою понад 10 тонн, виготовленим з карбонового волокна та титану.

Як засіб безпеки, підводний апарат використовує "власну систему моніторингу стану корпусу в реальному часі" (RTM), яка аналізує тиск на апарат та цілісність конструкції, повідомляє компанія. Будь-які виявлені проблеми спричинять "попередження" пілоту, щоб встигнути "безпечно повернутися на поверхню".

На відміну від звичайного підводного човна, підводний апарат має обмежені резерви енергії, тому йому потрібен базовий корабель, який може запускати й піднімати його, зазначає Національне управління океанічних та атмосферних досліджень.

Коли кореспондент CBS Девід Поуг побував на підводному апараті "Титан" минулого року під час занурення до уламків “Титаніка” за запрошенням OceanGate, він зазначив, що люк був запечатаний ззовні 17 болтами — іншого шляху назовні не було.

Hamish Harding/Facebook

Підводний апарат не має GPS під водою, його рух керується лише текстовими повідомленнями з поверхневого судна. Поуг зазначив, що під час його підводної екскурсії зв'язок зіпсувався під час занурення, і підводний апарат був загублений на понад дві години.

Томас Шугарт, колишній капітан підводного човна ВМС США та аналітик Центру нової американської безпеки, заявив CNN, що відсутність контакту зі зниклим підводним апаратом не свідчить про хороший результат пошукових груп.

"Якби у них були незначні проблеми, які змусили їх неочікувано вийти на поверхню, можна було б сподіватися, що сигнал локатора було б виявлено до цього часу. Якщо замість цього, вони застрягли на дні з якоїсь причини, я досі не чув про засоби рятування, які могли б встигнути їх врятувати," — сказав він.

Які пошукові заходи проводяться?

Американське управління у справах узбережжя опублікувало у Twitter інформацію про те, що пошук буде продовжено протягом ночі. Він розпочався у неділю, 18 червня, коли було повідомлено про зникнення підводного апарата.

Для сканування поверхні океану були задіяні човни, повітряні судна та радарне обладнання в разі, якщо підводний апарат вийшов на поверхню. Для виявлення звуків під водою використовуються звукові буйки та сонарне обладнання на комерційних суднах, які перебувають на місці події.

Американське управління у справах узбережжя координує пошукову операцію зі Сполученими Штатами ВМС, Канадським управлінням у справах узбережжя та Канадськими військовими силами.

Над районом проводили польоти літаки 106-го загону рятувальної авіації Повітряних сил США, а також два рейси C-130. Канадське управління у справах узбережжя буде продовжувати пошук під водою та на поверхні.

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