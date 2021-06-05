Хотіли відпочити в Одесі: прикордонники затримали двох росіян, які незаконно перепливли Ворсклу

Зокрема, їм заборонять в’їзд до України терміном на 10 і 5 років.

У суботу вранці, 5 червня, патрульні в районі прикордонного населеного пункту Лукашівка Чернігівської області, затримав двох росіян.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Зазначається, що двоє іноземців і 1980 та 1982 років народження незаконно перепливли прикордонну річку Ворсклу. З собою вони мали лише посвідчення водія та рюкзак з особистими речами. Росіяни розповіли, що хотіли дістатися до Одеси, аби відпочити Чорноморському узбережжі. Мовляв, вирішили перетнути кордон незаконно через карантинні обмеження

Прикордонники з’ясували, що одному з них у 2019 році забороняли в’їзд на територію України терміном на три роки за порушення українського законодавства. Він влаштував дебаш та намагався напасти на правоохоронців в аеропорту "Жуляни".

ДПСУ

Громадян Росії затримали, аби з'ясувати всі деталі правопорушення. За незаконий перетин держкордону їм загрожує адміністративна відповідальність. Їхню подальшу долю вирішить суд. Крім цього, їм заборонять в’їзд до України терміном на 10 і 5 років відповідно.

Як повідомлялося, двоє громадян Німеччини незаконно перетнули польсько-український кордон під час мандрівки світом на велосипедах. Чоловіки зізналися, що думали, що Україна входить до ЄС, тому перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково. Порушники – 21 та 36 річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Свою мандрівку німці почали з Дюссельдорфа близько двох тижнів тому.

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