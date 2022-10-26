"Хотів би полетіти на Кремль на драконах": автор "Гри престолів" прокоментував ядерний шантаж РФ

За словами Мартіна, за останні роки загроза ядерної війни знову стала більш реальною.

Всесвітньо відомий американський письменник Джордж Мартін, який здобув славу своєю серією фентезійних романів "Пісня льоду й полум'я" (за якими був знятий серіал "Гра престолів"), прокоментував ядерний шантаж Путіна.

Про це він сказав під час вечірнього шоу "The Late Show" зі Стівеном Кольбером.

"Що ми будемо робити, якщо Путін використає ядерну зброю? Я хотів би полетіти на Кремль на драконах, але…" – сказав Мартін.

Говорячи про наукову фантастику, письменник звернув увагу, що загроза ядерної війни хвилювала читачів у середині минулого століття, проте за останні роки всіх більше хвилював зомбі-апокаліпсис.

"Проте ядерна війна знову стала більш реальною. А також нові пандемічні хвороби. Науково-популярна література про це писала", – зазначив письменник.

За його словами, в науковій фантастиці, навіть після ядерного армагедону "завжди знайдуться люди, які зберуться разом і відновлять цивілізацію, а оптимізм залишиться, навіть якщо ситуація буде жахливою".

Також Мартін повідомив, що шоста й передостання частина саги “Пісня льоду й полум’я” – “Вітри зими” – готова на 75%.

"Я роблю успіхи у “Вітрах зими”. Думаю, що це буде дуже велика книга”, – підсумував він.

Раніше колишній командувач сил НАТО адмірал Джеймс Ставрідіс у коментарі для NBC про війну в Україні сказав: "Якби вони (ЗСУ. – Ред.) могли отримати дракона, вигукнути "Дракаріс" і спопелити росіян, це б дуже допомогло".

Ядерний шантаж Путіна: як реагує світ