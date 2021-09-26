Хотів налякати: у США співробітник будинку з привидами вдарив ножем 11-річного хлопчика

Співробітник атракціону взяв із собою ніж Боуї, попри наказ керівництва використовувати лише несправжню зброю.

В американському штаті Огайо під час ярмарку в місті Берія актор будинку з привидами вдарив 11-річного відвідувача ножем Боуї в ногу.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що інцидент стався 18 вересня, коли постраждалий зайшов до популярного атракціону жахів "7 поверхів пекла", актор якого спробував налякати дитину.

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"Він підійшов до мого сина, тримаючи ніж. Його наміри полягали в тому, щоб налякати, але мій син відповів йому: "Це фальшивка. Я не боюся", - розповіла матір хлопчика Карен Беднарська.

За її словами, після цього співробітник встромив ніж у землю, випадково влучивши в "сандалі хлопчика з крокодилової шкіри, і порізав йому великий палець ноги".

Дитину негайно відвезли до пункту надання першої допомоги, де продезінфікували і перев'язали поріз. Від подальшої медичної допомоги хлопчик відмовився. Після інциденту він повернувся до будинку з привидами разом із мамою.

Президент компанії Scream Entertainment, якій належить атракціон "7 поверхів пекла", Родні Гефферт запевнив, що інцидент був нещасним випадком. За його словами, співробітникам атракціону суворо заборонено працювати із будь-якою справжньою зброєю.

"Він зробив те, чого не повинен був робити, - вказав Гефферт. - Він (...) зробив це за власним бажанням, і ми не терпимо і не миримося з цим".

22-річного актора, який поранив хлопчика, звільнили, а в місцевій поліції проти нього відкрили справу за звинуваченням у нападі з необережності.

"Я не можу пояснити, чому він приніс справжній ніж, - розповів представник департаменту поліції Берії Том Вокер. - Він повинен був використовувати гумовий ніж. Очевидно, з його боку було поганим рішенням принести справжній ніж на ярмарок".

Тим часом Гефферт сподівається, що клієнти, попри іцидент, не сумніватимуться у безпеці "7 поверхів пекла".

"Ми оновили їхні (постраждалого хлопчика і його мами) квитки, вони обійшли всі будинки, а потім сказали, що прекрасно провели час, - сказав він. - Ми займаємося бізнесом 21 рік, це дуже безпечна розвага, і актор з дурості вчинив на власний розсуд. Він дуже вибачався, весь час залишався з хлопчиком і допоміг йому зняти взуття".

Раніше в американському штаті Теннессі на трьох відвідувачів музею "Титаніка" в Піджен-Форджі впала стіна у вигляді айсберга. Усіх постраждалих госпіталізували, а для транспортування одного з поранених застосували гелікоптер.

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