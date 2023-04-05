Хотів побудувати кар’єру науковця: президент Литви визнав, що був членом Компартії

Нинішня діяльність Науседи не має нічого спільного із вчинком 35-річної давнини.
Президент Литви Ґітанас Науседа розповів, що був членом Комуністичної партії країни у 1980-х роках.
Про це голова Литви заявив телеканалу TV3.
Науседа пояснив вступ до Компартії прагенням стати науковцем.
У 1987 році він завершував навчання на економічному факультеті Вільнюського університета.
"Одразу після навчання я постав перед спокусою вступити в (Комуністичну – ред.) партію, оскільки це давало більше можливостей щодо кар'єри вченого. Я якийсь час думав про це, поки, нарешті, не поступився цьому бажанню", – сказав Науседа.
Він додав, що у родині не підтримали вступ молодого Ґітанаса до Компартії.
"Я був амбітним і впертим юнаком, не слухав навіть умовлянь матері, яка відмовляла мене", – підкреслив він.
Після масових мітингів руху за відновлення незалежності Литви "Саюдіс" Неуседа припинив брати участь в діяльності Компартії, а його нинішня діяльність не має нічого спільного із вчинком 35-річної давнини.
"Я розумію, що хтось мене засудить, мене вже засудили, а хтось зробив це в перший день (президентського терміну повноважень), 26 травня 2019 року… Але я звертаюся до всіх людей, я просто запитав би їх, чи має моя діяльність на посаді президента якийсь стосунок до того, що я робив 35 років тому?" – поставив питання Науседа.
Він також зазначив, що уся його теперішня професійна і політична діяльність не має нічого спільного з тим, що він "зробив 1987 року".
Нагадаємо, що 5 квітня майже 50 країн засудили РФ за зловживання в Радбезі ООН щодо викрадення дітей з України. Серед держав була і Литва.
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