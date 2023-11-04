Хотів поцілувати Бербок: очільник МЗС Хорватії потрапив у скандал (фото)

У четвер, 2 листопада, на саміті очільників МЗС країн Євросоюзу та держав-кандидатів на вступ до спільноти трапився курйозний випадок. Під час протокольного фото 65-річний голова МЗС Хорватії Гордан Грліч-Радман поцілував у щоку 42-річну міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок.

Про це пише Bild.

Повідомляється, що очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок миттю відвернулася убік, стався лише дотик щоками.

Прикметно, що Бербок прихильниця рівноправності жінок у політиці.

Водночас найбільша газета Хорватії Jutarnji list вже назвала поведінку Грліча-Радмана "ганьбою" і вибачилася у Бербок. Депутат Сабору (парламенту Хорватії) Івана Кекін заявила, що голова МЗС зганьбив усіх хорватів.

Саміт очільників МЗС Країн Євросоюзу

За даними BILD, Грліч-Радман також вибачився перед Бербок. Як пояснив сам Радман, справа в тому, що він прибув на протокольну фотосесію надто пізно, коли решта міністрів уже привітала один одного, обмінявшись символічними поцілунками в обидві щоки.

Хорватський міністр, мовляв, спробував швидко привітати Бербок таким чином.

Нагадаємо, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок зробила заяву щодо війни в Україні.

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