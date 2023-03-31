Хотів подарувати подрузі: у Польщі чоловік поцупив чужу валізу з автобуса

У Польщі чоловік викрав чужий багаж з автобуса, аби подарувати його своїй подрузі. Щоправда жінці більшість речей не сподобались.

Працівники поліції затримали 37-річного чоловіка, який викрав дорожню валізу з автобуса сполученням Козеніце-Варшава, аби подарувати її подрузі.

Про це повідомляє In Poland.

Пасажирка автобуса сполученням Козеніце-Варшава лише на кінцевій зупинці помітила, що її багажу немає.

"Коли вона хотіла забрати валізу, яку мала брати з собою в закордонну поїздку, виявилося, що багажу немає. Злодій вкрав одяг, фотоапарат і косметику", йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з Козеніце знайшли всіх інших пасажирів, які їхали цим рейсом. Як зʼясувалося, на трасі, на одній із зупинок, з автобуса вийшли жінка та чоловік, які, вочевидь, і захопили з собою чужу сумку. Правоохоронці швидко встановили їхні дані та затримали пару.

"Під час подальших дій зʼясувалося, що 37-річний чоловік хотів зробити подарунок подрузі та викрав із багажного відділення валізу. Коли жінка побачила вміст багажу, то взяла з нього лише парфуми. Інші речі вони викинули у придорожню канаву", - пише видання.

Офіцери знайшли викрадене майно на суму майже 2 тисячі злотих. Тепер 37-річний закоханий відповідатиме перед судом як рецидивіст, адже це була не перша його крадіжка. Йому загрожує до 7,5 років позбавлення волі, а 50-річній подрузі - до 5 років.

Нагадаємо, пілот літака польських авіаліній LOT украв із пасажирського візка алкогольні напої, які пропонують під час пілоту пасажирам. Його відсторонили від виконання авіарейсів.

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