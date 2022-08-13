Хотів пограбувати банк: у Римі 8 годин рятували чоловіка, який застряг у тунелі

У центрі Риму чоловік застряг у тунелі, який він викопав, намагаючись пограбувати банк. Пожежним знадобилося вісім годин, щоб його врятувати.

За даними журналістів, постраждалий перебував на глибині шести метрів після обвалення частини дороги неподалік Ватикану.

Про це пише Guardian.

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Рятувальникам про інцидент повідомив один із чотирьох ймовірних членів банди, яким вдалося втекти з заблокованого тунелю. З-під завалів було чутно голос — коли рятувальники проводили операцію з викопування паралельної ями, чоловік кричав: "Допоможіть, благаю вас, витягніть мене".

Потерпілому передавали рідку їжу та кисневий балон у тунель перед тим, як зрештою витягли живим. Чоловіка доправили до лікарні — він отримав серйозні травми.

У поліції повідомили журналістам, що слідчі не виключають версію про спробу підготовки до пограбування банку.

Поліція вважає, що спільники копали тунель, який починався під закритим магазином, щоб дістатися сховища найближчого банку. За версією слідства, вони розкопували потроху щодня, щоб пограбувати в понеділок, у державне свято Феррагосто, скориставшись тим, що банк не працюватиме.

Раніше стало відомо, що в американському штаті Техас житель Х'юстона, намагаючись помститися грабіжнику, випадково застрелив 9-річну дівчинку.

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