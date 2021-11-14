Хотів показати, як вміє підтягуватися: 23-річний хлопець на очах у дітей зірвався з даху недобудови у Дніпрі (відео 18+)

Хотів показати, як вміє підтягуватися: 23-річний хлопець на очах у дітей зірвався з даху недобудови у Дніпрі (відео 18+)

В результаті падіння молодик загинув.

У Дніпрі 23-річний чоловік зірвався з даху багатоповерхівки на вулиці Данила Нечая. Все трапилося на очах у дітей.

Про це повідомляє "Дніпро обласний".

Вчора, у Дніпрі чоловік із незрозумілих причин піднявся на дах покинутої будівлі. Там в якусь мить він зірвався і впав з великої висоти. Все це трапилося на очах в маленьких дітей. Очевидці зняли це на телефон.

За словами очевидців, молодик був п'яний і хотів показати дітям, як уміє підтягуватися. За іншими свідченнями, хлопець спочатку блукав недобудовою, а далі почав привертати до себе увагу. Він сів, звісивши ноги, через деякий час повис на руках і почав кликати про допомогу. Люди, які були неподалік, кинулися на допомогу, але врятувати хлопця не вдалося.

За попередньою інформацією, загиблому було 23 роки.

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Нагадаємо, що дитина впала з недобудови. Це сталося у Кропивницькому: там 13-річний підліток полетів униз з 7 поверху

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