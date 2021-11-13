"Хотів полегшити страждання": внук зізнався у вбивстві своєї бабусі під час гри

"Хотів полегшити страждання": внук зізнався у вбивстві своєї бабусі під час гри

Хлопець влаштував пожежу в будинку.

У Великій Британії 21-річний хлопець зізнався у вбивстві своєї 94-літньої бабусі під час гри "Правда або дія".

Про це пише Sky News.

Бабуся загинула під пожежі у власній оселі. Спочатку поліцейські думали, що загоряння сталося через цигарку, яку могла зронити британка. Правоохоронці не стали порушувати справу, її смерть визнали нещасним випадком.

Онук бабусі грав зі своїми друзями в "Правду або дію" та проговорився про реальну причину смерті жінки. Він розповів, що підпалив фіранку в будинку бабусі. Причиною вбивство юнак назвав бажання "полегшити страждання" бабусі, яка хворіла на деменцію.

Нагадаємо, у Фінляндії апеляційний суд Східної Фінляндії залишив без змін вирок суду першої інстанції і засудив до довічного ув'язнення 27-річного Джоела Отто Акусті Маріна, який зарізав 23-річну студентку з України у навчальному закладі.

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