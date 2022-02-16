Хотів помститися грабіжнику: у США чоловік випадково застрелив 9-річну дівчинку

Дитина саме їхала з батьками за піцею. Куля влучила їй у голову.

В американському штаті Техас житель Х'юстона, намагаючись помститися грабіжнику, випадково застрелив 9-річну дівчинку.

Про це повідомляє KTRK-TV.

Зазначається, що інцидент стався увечері в понеділок, 14 лютого, поблизу місцевого відділення банку, коли чоловіка та його дружину, які перебували в автомобілі, пограбував озброєний зловмисник.

Коли грабіжник вдався до втечі, потерпілий, який також мав зброю, вийшов з машини і вистрілив спершу в бік нападника, а потім у вантажівку, до якої, як йому здалося, той побіг.

Однак, як виявилося, автомобіль належав сім'ї Альварес, яка у той момент саме їхала за піцею до Дня святого Валентина. Куля влучила у наймолодшу пасажирку - 9-річну Арлін, яка їхала на задньому сидінні.

"Я почув постріли (...), а потім прискорився, - розповів батько дитини Армандо Альварес. - Думаю, тоді він вирішив, що я з тим хлопцем. Він вистрілив чотири чи п'ять разів".

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Чоловік наказав сім'ї нахилитися, однак Арлін не почула його, оскільки була в навушниках і дивилася відео. Дівчинку доставили до лікарні в критичному стані, однак у вівторок, 15 лютого, її оголосили мертвою.

Тим часом стрільцю, яким виявився 41-річний Тоні Д. Ерлз, висунули звинувачення у нападі з обтяжливими обставинами.

Інцидент стався всього через тиждень після того, як у Х'юстоні невідомий вистрілив у 9-річну Ашанті Грант, яка разом із сім'єю прямувала до продуктового магазину. Нині дівчинка перебуває у медикаментозній комі, а поліція за інформацію про підозрюваного пропонує 30 тисячі доларів винагороди.

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