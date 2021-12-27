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Хотів вбити королеву Єлизавету ІІ: затримали 19-річного хлопця з арбалетом, який проник до Віндзорську замку

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Хотів вбити королеву Єлизавету ІІ: затримали 19-річного хлопця з арбалетом, який проник до Віндзорську замку

dailymail.co.uk

Підліток хотів помститись за "Амрітсарську бійню", яка сталась в Індії у 1919 році.

У Великій Британії затримали 19-річного хлопця, який на Різдво проліз до Віндзорську замку, щоб вбити королеву Єлизавету ІІ. 

Про це повідомляє dailymail.co.uk. 

За даними видання, 19-річний Джасвант Сінгх Чаіл зранку, 25 грудня, переліз через паркан Віндзорську замку, щоб нібито вбити королеву, проте підлітка швидко затримала охорона. У хлопця був арбалет. Після цього хлопця арештували. 

Також поліція знайшла відеозапис, у якому підліток говорив, що він хоче вбити королеву, щоб помститись за "Амрітсарську бійню", яка сталась в Індії у 1919 році. Хлопець називав себе "індійським ситхом". 

© dailymail.co.uk
dailymail.co.uk

Після затримання будинок, у якому мешкає родина хлопця, обшукала поліція. 

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