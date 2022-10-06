Хотів вбивати українців, але ймовірно отруївся алкоголем: у Росії загадково помер 35-річний доброволець

Мобілізований доброволець помер або від серцевого нападу, або через алкоголь.

У Росії в таборі для призовників загадково помер 35-річний мобілізований Олександр Колтун, який добровільно захотів піти на війну, щоб вбивати українців. Тепер його матері не видають тіла і не повідомляють про причини смерті.

Про це пише російське видання Tayga.info.

Матір покійного 35-річного мобілізованого розповіла, що її син мешкав у місті Братськ. Після оголошення мобілізації росіянин добровільно пішов до військкомату, щоб його відправили на війну проти України. 28 вересня чоловіка забрали у табір для призовників, а 2 жовтня він загадково помер.

Мати російського добровольця Олена Гудо заявляє, що 2 жовтня син розповідав їй, що у таборі усі вживають алкоголь, форму їм не видають та не годують. В той самий день чоловік загадково помер. Росіянка стверджує, що спочатку їй телефонували та повідомляли, що мовляв її сина не стало через отруєння алкоголем, згодом - через проблеми з серцем. Мати, яка відправила свого сина вбивати українців, тепер бідкається, що вона не може навіть поховати мобілізованого, оскільки їй не видають тіла.

Олена Гудо стверджує, що чоловік виховував 6 дітей - 4 своєї співмешканки та 2 своїх.

Мобілізація у Росії: скандали

Російський диктатор Володимир Путін на фоні контрнаступу ЗСУ оголосив про "часткову" мобілізацію в РФ. Проте вже від її початку в Росії виникає багато скандалів.

У навчальному центрі в російському місті Єлані Свердловської області, куди звозять мобілізованих із усього Уралу, загинуло щонайменше троє мобілізованих: двоє - через алкоголь, інший - вчинив самогубство.

Росіяни відмовляються воювати, посилаючись на "жахливе" ставлення їхніх "офіцерів" та умови перебування. Зокрема це не подобається жителям Москви. Також нещодавно росіяни напали на підполковника, який назвав їх "м'ясом", а у підмосковному Алабіні побили контрактників-"дідів".

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