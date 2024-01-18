Хотів збільшити: заможний банкір подав до суду на лікаря через зменшення пеніса

Чоловік із Туреччини подав до суду на лікаря, якому він заплатив за процедуру збільшення статевого члена після того, як його орган нібито зменшився на один сантиметр після невдалої операції.

Про це пише Oddity Central.

Ільтер Тюркмен, багатий банкір з Текірдага, вимагає 500 000 лір (16 500 доларів США) як компенсацію від доктора Халука Сойлемеза, людини, яка мала допомогти йому збільшити його пеніс, але в результаті зменшив. Тюркмен стверджує, що лікар обіцяв йому додаткові 3 см у довжину та в обхваті, але після двох невдалих процедур його орган став на один сантиметр меншим, ніж спочатку. Адвокати банкіра розповіли судді, що йому довелося терпіти жахливий біль, через який він не міг нормально ходити протягом місяця, а статевий орган залишився коротшим і сильно пошкоджений.

Згідно з документами, представленими адвокатами, першу процедуру збільшення статевого члена він пройшов у клініці доктора Сойлемеза у січні 2022 року. Під час одужання у банкіра почалася кровотеча, і він розповів про це лікареві. Оглянувши пацієнта, Сойлемез призначив йому повторну операцію. Втім, після неї Тюркмену стало ще гірше. Він страждав на біль, через який йому було важко нормально ходити. Навіть після того, як біль вщух, його статевий орган залишився назавжди покритий шрамами і став коротшим, ніж раніше.

Тюркмен мріяв додати 3 см до свого 12-сантиметрового пеніса, але зараз журиться щодо того, що в результаті процедур Халука Сойлемеза у нього залишився 11-сантиметровий орган.

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Зі свого боку, лікар заперечує це твердження, наполягаючи на тому, що пеніс банкіра спочатку мав довжину 11 см. Він визнає, що через анатомічну будову пацієнта збільшити статевий орган не вдалося, але наполягає, що не зробив нічого поганого.

"У проведеній мною процедурі немає жодної помилки", - заявив Сойлемез суду, додавши, що він ніколи не брав на себе жодних зобов'язань щодо довжини або обхвату статевого члена пацієнта після процедури і звинуватив його в отриманні несправедливої матеріальної компенсації.

Дивний судовий процес все ще триває, і жодна із сторін не відповіла на запити місцевої преси щодо коментарів.

Нагадаємо, це вже другий вірусний медичний випадок у Туреччині за місяць після інциденту з чоловіком, якому видалив передні зуби прибиральник стоматологічної клініки, який вдав із себе дантиста.

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